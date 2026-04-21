Para evitar intoxicaciones: la DEA recibirá medicamentos vencidos y no utilizados

Las personas que tengan medicamentos expirados o no utilizados podrán disponerlos durante un recogido anónimo que llevará a cabo la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El evento tendrá lugar este sábado, 25 de abril, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en 40 localidades en Puerto Rico.

De acuerdo con la agencia federal, habrá lugares de entrega en San Juan, Guaynabo, Bayamón, Carolina, Dorado, Naranjito, Caguas, Vega Baja, Morovis, San Lorenzo, Fajardo, Villalba, Moca, Sabana Grande, San Germán, Lares y Cabo Rojo, entre otros.

Puede ver aquí las direcciones exactas de las localidades.

Los opioides, como la oxicodona, hidrocodona, codeína y morfina, figuran entre los medicamentos recetados para el dolor más comúnmente mal utilizados, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

“Es veneno, te vas a morir”: la poderosa advertencia de un hombre adicto a las drogas “Javier” empezó fumando a los 14 años y aún lucha por superar las secuelas del fentanilo.

“Deshacerse adecuadamente de medicamentos recetados que ya no se utilizan es una acción sencilla, pero de gran impacto para proteger a nuestras familias y comunidades,” expresó el agente especial a cargo interino de la División del Caribe de la DEA, Evan Martínez, en declaraciones escritas.

“A través del Día Nacional de Devolución de Medicamentos, facilitamos una alternativa segura para evitar el uso indebido de estos medicamentos y continuamos fortaleciendo la seguridad pública en Puerto Rico mediante la colaboración con nuestros aliados comunitarios y del orden público”, agregó.

Dos veces al año, la DEA y otras agencias del orden público federales, locales, estatales y grupos comunitarios colaboran en el Día Nacional de Devolución de Medicamentos, para que el público tenga una manera segura y anónima de deshacerse de medicamentos recetados vencidos o no utilizados.

Según la DEA, al eliminar medicamentos innecesarios del hogar, las familias pueden ayudar a prevenir el uso indebido de medicamentos recetados y reducir el riesgo de intoxicaciones accidentales.