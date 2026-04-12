Uso seguro de medicamentos: ¡Cuida tu salud!

Los medicamentos son herramientas valiosas para mejorar la salud, aliviar síntomas y tratar condiciones médicas. Sin embargo, para que funcionen correctamente y no representen riesgos, es esencial usarlos de forma segura y responsable. A continuación, te compartimos recomendaciones prácticas que te ayudarán a proteger tu bienestar y manejar tus tratamientos de forma adecuada.

La doctora Viviana Arroyo Veguilla es directora de Servicios Clínicos de Farmacia de MCS. (Suministrada)

Sigue las indicaciones de tu médico o farmacéutico

Cada medicamento tiene una dosis y una frecuencia de uso diseñadas especialmente para ti. No importa si es una pastilla, un inhalador, una inyección o una crema: nunca cambies por tu cuenta la cantidad ni la frecuencia, y tampoco suspendas un tratamiento sin orientación profesional.

Usar más cantidad puede causar efectos secundarios o sobredosis; usar menos puede hacer que el tratamiento no funcione. Ante cualquier duda o malestar, consulta con un profesional de la salud antes de ajustar lo que tomas.

Lee siempre la etiqueta del medicamento

Antes de tomar un medicamento, revisa cuidadosamente:

Nombre del producto

Dosis indicada

Frecuencia de uso

Fecha de vencimiento

Instrucciones especiales (con alimentos, antes de dormir, evitar conducir, etc.)

Los envases pueden parecerse entre sí, así que leer la etiqueta te evitará confusiones. Si algo no te resulta claro, pregunta. Es mejor consultar que cometer un error que pueda afectar tu salud.

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Establece una rutina para no olvidar tus dosis

Tomar los medicamentos correctamente también implica tomarlos a tiempo. Algunas estrategias que te pueden ayudar son:

Usar un pastillero semanal.

Programar alarmas en tu celular.

Colocar recordatorios en lugares visibles.

Integrar los medicamentos en la rutina diaria, como al desayunar o antes de dormir.

Crear hábitos consistentes mejora la efectividad del tratamiento y reduce el riesgo de olvidos o de duplicación de dosis.

No compartas tus medicamentos

Aunque quieras ayudar a alguien, nunca compartas tus medicamentos. Cada receta está hecha pensando en la condición, el historial médico y las necesidades específicas de cada persona. Lo que a ti te funciona podría causarle daño a otra persona o no tratar adecuadamente su problema.

Incluso los medicamentos que parecen “inofensivos” pueden causar efectos graves si se usan sin supervisión médica. Además, pueden interactuar de forma peligrosa con otros medicamentos que la persona esté tomando, lo que podría provocar reacciones severas.

Almacena tus medicamentos de forma segura

Guarda los medicamentos en un lugar fresco, seco y lejos de la luz directa. Evita dejarlos en el carro, ya que el calor puede dañarlos. Mantenlos siempre fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Un buen almacenamiento garantiza que los medicamentos mantengan su efectividad y ayuda a prevenir accidentes en el hogar.

Informa a tu médico sobre todo lo que tomas

Es importante que tu equipo de salud conozca:

Medicamentos recetados

Medicamentos sin receta

lVitaminas

Suplementos

Productos naturales o hierbas

Algunos productos pueden interactuar entre sí, reducir la eficacia del tratamiento o causar efectos no deseados. Llevar una lista actualizada de todo lo que consumes y mostrarla en cada cita médica es una excelente práctica para evitar riesgos.

Desecha correctamente los medicamentos vencidos o descontinuados

No guardes medicamentos que ya no necesitas. Tampoco los tires a la basura ni por el inodoro, ya que pueden causar daño ambiental o representar un riesgo para otras personas. Llévalos a centros de recolección autorizados, como farmacias o programas comunitarios. Si no sabes dónde hacerlo, pregúntale a tu farmacéutico.

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Pregunta siempre que tengas dudas

Tu salud es lo más importante. No existen preguntas “pequeñas” cuando se trata de tu bienestar. Si no entiendes cómo usar un medicamento, temes que te haga daño o no estás seguro de qué hacer cuando olvides una dosis, consulta a tu médico o a tu farmacéutico. Ellos están para orientarte y ayudarte a sentirte seguro con tus tratamientos.