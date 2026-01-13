Roban 110 cartones de cigarrillos en gasolinera de Luquillo

La Policía investiga un escalamiento ocurrido en la mañana del lunes en una gasolinera en Luquillo, donde un delincuente se robó 110 cartones de cigarrillos de diferentes marcas, perfumes y dinero en efectivo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, los hechos ocurrieron en la estación de gasolina Texaco, ubicada en la PR-3, kilómetro 33.6, del barrio Fortuna.

Según las autoridades, una persona forzó la puerta principal y la puerta del almacén del establecimiento, logrando acceso al interior del mismo. Allí, se apropió de la mercancía.

Posteriormente, la persona le habría ocasionado daños al sistema de protección de los tanques de gasolina y a un cajero automático (ATM).

La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en aproximadamente $31,000.