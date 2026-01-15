Opinión
Localizan en buen estado a adolescente de 13 años reportada como desaparecida en Humacao

Había sido vista por última vez en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en ese municipio

15 de enero de 2026 - 1:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anjualiz Torrales Báez fue localizada en la mañana del jueves en un lugar del municipio de Caguas que no se especificó. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (Repapd) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, informaron sobre la localización en buen estado de salud de la menor de 13 anos reportada como desaparecida desde el pasado 9 de enero, informó la Policía.

Anjualiz Torrales Báez fue localizada en la mañana del jueves en un lugar del municipio de Caguas que no se especificó. Personal del Departamento de la Familia se hizo cargo de la menor.

La Uniformada informó que, ante la localización de la menor, quedan sin efecto las labores de búsqueda.

Torrales Báez fue reportada como desaparecida por su encargada luego que esta la dejara en el estacionamiento del restaurante un comida rápida localizado en la calle Font Martelo, en Humacao.

La adolescente había sido descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 130 libras de peso. Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camisa color negro. Además, lucía zapatillas deportivas Jordan, una cartera tipo viajera roja y una gorra negra.

Breaking News Policía de Puerto Rico CIC Personas desaparecidas Humacao Caguas Departamento de la Familia
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural.
