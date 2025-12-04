Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a mujer de 91 años que fue reportada desaparecida en Rincón

Los vecinos se habían comunicado con la Policía porque no la habían visto durante varios días

4 de diciembre de 2025 - 6:25 AM

Updated At

Actualizado el 4 de diciembre de 2025 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Santa Crespo Candelaria, de 91 años, había sido reportada como desaparecida el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Rincón. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía desactivó la Alerta Silver que había activado después de que reportaran como desaparecida a una mujer de 91 años en Rincón.

RELACIONADAS

Según la Oficina de Prensa de la Uniformada, la anciana se encontraba en un hospital de Mayagüez, en buen estado de salud.

Más temprano, la Policía había indicado que Santa Crespo Candelaria fue reportada como desaparecida el pasado 3 de diciembre, de los predios de su residencia en el barrio pueblo, calle Encanto, en Rincón.

Un vecino de la nanogenaria, Richard Figueroa, había avisado a las autoridades que no la había visto desde hace varios días.

De acuerdo con la Policía, Crespo Candelaria “padece de demencia”.

La Alerta Silver fue creada mediante la Ley 132-2009 y está dirigida a la localización de personas mayores con condiciones de Alzheimer u otras demencias.

Tags
Policía de Estados UnidosBreaking NewsDesaparecidosRincónAdultos mayores
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: