Encuentran a mujer de 91 años que fue reportada desaparecida en Rincón

La Policía desactivó la Alerta Silver que había activado después de que reportaran como desaparecida a una mujer de 91 años en Rincón.

Según la Oficina de Prensa de la Uniformada, la anciana se encontraba en un hospital de Mayagüez, en buen estado de salud.

Más temprano, la Policía había indicado que Santa Crespo Candelaria fue reportada como desaparecida el pasado 3 de diciembre, de los predios de su residencia en el barrio pueblo, calle Encanto, en Rincón.

Un vecino de la nanogenaria , Richard Figueroa, había avisado a las autoridades que no la había visto desde hace varios días.

De acuerdo con la Policía, Crespo Candelaria “padece de demencia”.