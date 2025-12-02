Buscan dar con paradero de una persona trans desaparecida en Cabo Rojo

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de una persona transgénero desaparecida desde el pasado 26 de noviembre, en Cabo Rojo.

En un informe policíaco, se indica que el nombre de la persona es Melvin Joel Troche Vivas, de 25 años, y que fue vista por última vez en la PR-311, en el callejón Los Matos, de ese municipio. Al momento, se desconoce si Troche Vivas utilizaba algún otro nombre.

Troche Vivas, que fue reportada desaparecida por sus familiares el lunes, 1 de diciembre, y fue descrita como de tez blanca, 5’9” de estatura, unas 160 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro.

Como señas particulares, se indicó que tiene tatuajes en una de sus manos y en su hombro izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía una camisa tipo polo color crema con un pantalón largo, también de color crema, y sandalias.

Según explicaron familiares, Troche Vivas salió de la residencia de un familiar en un vehículo Toyota Corolla color azul, cuatro puertas, del año 2000, con tablilla DUG-627, y desde entonces se desconoce su paradero.