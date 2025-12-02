Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Buscan dar con paradero de una persona trans desaparecida en Cabo Rojo

Fue vista por última vez el pasado 26 de noviembre en la PR-311, en el callejón Los Matos, de ese municipio

2 de diciembre de 2025 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue vista por última vez en la carretera PR-311, en el callejón Los Matos, de Cabo Rojo. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de una persona transgénero desaparecida desde el pasado 26 de noviembre, en Cabo Rojo.

RELACIONADAS

En un informe policíaco, se indica que el nombre de la persona es Melvin Joel Troche Vivas, de 25 años, y que fue vista por última vez en la PR-311, en el callejón Los Matos, de ese municipio. Al momento, se desconoce si Troche Vivas utilizaba algún otro nombre.

Troche Vivas, que fue reportada desaparecida por sus familiares el lunes, 1 de diciembre, y fue descrita como de tez blanca, 5’9” de estatura, unas 160 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro.

Como señas particulares, se indicó que tiene tatuajes en una de sus manos y en su hombro izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía una camisa tipo polo color crema con un pantalón largo, también de color crema, y sandalias.

Según explicaron familiares, Troche Vivas salió de la residencia de un familiar en un vehículo Toyota Corolla color azul, cuatro puertas, del año 2000, con tablilla DUG-627, y desde entonces se desconoce su paradero.

De tener alguna información relacionada, puedes comunicarte a la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

Tags
Breaking NewsTransgéneroCabo Rojo CICPolicía de Puerto RicoPersonas desaparecidas
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: