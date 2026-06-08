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¿Cuántos abonados continúan sin agua por averías en La Plata y el Superacueducto? La AAA actualiza la cifra

Aunque se redujo el número de personas afectadas, todavía no se logra estabilizar el servicio

8 de junio de 2026 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La AAA no precisó cuándo se restablecería el servicio por completo para las personas sin agua. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) indicó que trabaja para restablecer el servicio de agua potable a 11,218 clientes, quienes este lunes continúan afectados debido a averías reportadas en la Planta de Filtración Enrique Ortega “La Plata” y el Superacueducto.

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La AAA reveló la nueva cifra a las 8:00 a.m. en una publicación en sus páginas de redes sociales, en la cual aseguró el personal de la corporación pública “trabaja 24 horas para restablecer el servicio”.

Los municipios afectados por esta avería son San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Loíza y Naranjito, de acuerdo con la publicación.

Este medio se comunicó con los portavoces de prensa de la AAA para solicitar más detalles, como los sectores con más abonados sin servicio, al igual que para conocer los trabajos que restan por hacerse para normalizar el sistema luego de la avería, pero estos no estuvieron disponibles.

En la tarde del domingo, el presidente de la AAA, Luis González Delgado, reveló durante un recorrido por La Plata que unos 27,000 clientes fueron los que se quedaron sin agua debido a dos bombas que salieron de operación en La Plata y que también bajaron la producción del Superacueducto.

En ese momento, el municipio más afectado era Guaynabo, donde el sistema “se fue al piso, se secó”, señaló González Delgado.

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.Rosselló y el ingeniero Benjamín Pomales, entonces jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la inspección del “tubo inaugural” del Superacueducto.Aun tras su inauguración en septiembre de 2000, la tubería siguió averiándose en algunos tramos, como este, en Vega Baja, apenas dos meses después.
1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN

“Estos no son instancias que trabajan inmediatamente, tardan en recuperar y, sobre todo, cuando el sistema está vacío. Lo importante es que la transferencia que tenemos a Guaynabo ya está establecida, y paulatinamente el sistema debe ir recuperando”, manifestó el funcionario.

El domingo, la AAA no pudo precisar cuándo se restablecería el servicio para los clientes afectados.

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agua potableAAA
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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