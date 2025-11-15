Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a un menor de 14 años reportado como desaparecido en Trujillo Alto

Caleb Antonio Vélez Sánchez fue visto por última vez el 12 de noviembre

15 de noviembre de 2025 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caleb Antonio Vélez Sánchez, de 14 años, no es visto desde que fue llevado a la escuela el pasado miércoles. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un joven de 14 años, quien fue visto por última vez el 12 de noviembre en Trujillo Alto.

RELACIONADAS

La requisitoria de la Uniformada establece que Caleb Antonio Vélez Sánchez fue reportado como desaparecido por su custodia legal.

Según las autoridades, el menor fue visto por última vez en horas de la mañana cuando fue llevado a la escuela Medardo Carrazo.

Posteriormente, cuando su cuidadora acudió a recogerlo, no se encontraba en el plantel escolar y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición, vestía uniforme escolar, compuesto por una polo vino, pantalón negro y abrigo con capucha color negro.

Vélez Sánchez fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y nueve pulgadas (5’9’’), con un peso aproximado de 138 libras de peso, de ojos color marrón y cabello rizo rojo.

Las autoridades urgen a la ciudadanía a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) al 787-257-7500, extensión 1610, a toda persona que tenga información sobre el paradero de la joven.

Tags
Breaking NewsTrujillo AltoPolicía de Puerto RicoCICMenores desaparecidos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 15 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: