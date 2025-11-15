Buscan a un menor de 14 años reportado como desaparecido en Trujillo Alto
Caleb Antonio Vélez Sánchez fue visto por última vez el 12 de noviembre
15 de noviembre de 2025 - 10:27 AM
Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un joven de 14 años, quien fue visto por última vez el 12 de noviembre en Trujillo Alto.
La requisitoria de la Uniformada establece que Caleb Antonio Vélez Sánchez fue reportado como desaparecido por su custodia legal.
Según las autoridades, el menor fue visto por última vez en horas de la mañana cuando fue llevado a la escuela Medardo Carrazo.
Posteriormente, cuando su cuidadora acudió a recogerlo, no se encontraba en el plantel escolar y, desde entonces, se desconoce su paradero.
Al momento de su desaparición, vestía uniforme escolar, compuesto por una polo vino, pantalón negro y abrigo con capucha color negro.
Vélez Sánchez fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y nueve pulgadas (5’9’’), con un peso aproximado de 138 libras de peso, de ojos color marrón y cabello rizo rojo.
Las autoridades urgen a la ciudadanía a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) al 787-257-7500, extensión 1610, a toda persona que tenga información sobre el paradero de la joven.
