Piden ayuda para dar con adolescente de 16 años reportada desaparecida en Bayamón

La Policía solicitó ayuda ciudadana en la tarde del martes para dar con el paradero de una adolescente reportada como desaparecida en Bayamón.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la joven como Adneliz Torres Braña, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida por su madre.

La adolescente fue descrita físicamente como de tez blanca, ojos verdes, cabello rubio, 5’4” de estatura, aproximadamente, y 100 libras de peso. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón color oscuro y camisa azul.

Según Policía, el pasado 17 de noviembre, la menor “se retiró del plantel escolar en compañía de una persona, desconociéndose hasta el momento su paradero”.