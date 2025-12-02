Piden ayuda para dar con adolescente de 16 años reportada desaparecida en Bayamón
La Policía informó que, al ser vista por última vez, vestía un pantalón color oscuro y camisa azul
2 de diciembre de 2025 - 1:25 PM
2 de diciembre de 2025 - 1:25 PM
La Policía solicitó ayuda ciudadana en la tarde del martes para dar con el paradero de una adolescente reportada como desaparecida en Bayamón.
En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la joven como Adneliz Torres Braña, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida por su madre.
La adolescente fue descrita físicamente como de tez blanca, ojos verdes, cabello rubio, 5’4” de estatura, aproximadamente, y 100 libras de peso. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón color oscuro y camisa azul.
Según Policía, el pasado 17 de noviembre, la menor “se retiró del plantel escolar en compañía de una persona, desconociéndose hasta el momento su paradero”.
“Si usted tiene información que ayude a la Policía, comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o al (787)269-2424 Ext. 1451 o 1452″, exhortó el comunicado policíaco.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: