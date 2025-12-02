Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Piden ayuda para dar con adolescente de 16 años reportada desaparecida en Bayamón

La Policía informó que, al ser vista por última vez, vestía un pantalón color oscuro y camisa azul

2 de diciembre de 2025 - 1:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adneliz Torres Braña, de 16 años, fue reportada desaparecida el 2 de diciembre de 2025. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana en la tarde del martes para dar con el paradero de una adolescente reportada como desaparecida en Bayamón.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la joven como Adneliz Torres Braña, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida por su madre.

La adolescente fue descrita físicamente como de tez blanca, ojos verdes, cabello rubio, 5’4” de estatura, aproximadamente, y 100 libras de peso. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón color oscuro y camisa azul.

Según Policía, el pasado 17 de noviembre, la menor “se retiró del plantel escolar en compañía de una persona, desconociéndose hasta el momento su paradero”.

“Si usted tiene información que ayude a la Policía, comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o al (787)269-2424 Ext. 1451 o 1452″, exhortó el comunicado policíaco.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
