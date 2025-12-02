Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gran jurado federal acusa a tres policías por violación de derechos civiles y falsificación de documentos

El pliego incluye cargos por mentir a agentes federales

2 de diciembre de 2025 - 10:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la denuncia, los cargos surgen de un arresto el 7 de marzo de 2023 en el residencial Sabana Abajo en Carolina. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un gran jurado federal acusó a tres agentes de la Policía de Puerto Rico con siete cargos por violación de derechos civiles, conspiración para falsificación de documentos y mentir a agentes federales.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía federal identificó a los acusados como Luis A. Nieves Colón, Ángel R. Giusti Rosa, y Alberto Betancourt Aponte.

De acuerdo con la denuncia, los cargos surgen de un arresto el 7 de marzo de 2023 en el residencial Sabana Abajo, en Carolina.

La acusación alega que Nieves Colón usó “fuerza irrazonable que resultó en lesiones corporales durante el arresto, en violación a derechos civiles”.

Mientras, del segundo al sexto cargo se alega que “Nieves Colón, Giusti Rosa y/o Betancourt Aponte falsificaron y conspiraron para falsificar informes sobre el Uso de la Fuerza de la Policía de Puerto Rico y otros documentos para obstruir e impedir un asunto bajo la jurisdicción del FBI” (siglas en inglés para el Negociado Federal de Investigaciones).

El pliego “alega que los acusados ​​omitieron a sabiendas el hecho de que un oficial de policía había golpeado a J.C.F.G. y crearon narrativas falsas sobre los eventos del arresto”, agregó el comunicado.

Asimismo, el séptimo cargo “acusa a Betancourt Aponte de hacer una declaración materialmente falsa al FBI durante una entrevista el 14 de noviembre de 2025”.

Según la acusación, “declaró falsamente” que no tenía conocimiento el 7 de marzo de 2023 de que un oficial de policía había golpeado a J.C.F.G.

“La gran mayoría de los agentes de Policía sirven a nuestras comunidades con honor. Pero cuando abusan de su autoridad, privan a las víctimas de sus derechos civiles y socavan la confianza pública en nuestro sistema de justicia penal”, expresó el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Por su parte, Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo del FBI en Puerto Rico manifestó que “estos arrestos son un ejemplo de que nadie está por encima de la ley; ni siquiera quienes la hacen cumplir pueden falsificar registros ni evadir la justicia”.

“El FBI, junto con la Fiscalía de los Estados Unidos, se mantendrá vigilante para combatir la corrupción y garantizar la justicia para los ciudadanos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Si tiene información sobre este o cualquier otro delito federal, deje una pista en línea a través de tips.fbi.gov o llame al 1-800-CALL-FBI. Las pistas se manejan de forma confidencial”, acotó.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
