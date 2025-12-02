Gran jurado federal acusa a tres policías por violación de derechos civiles y falsificación de documentos

Un gran jurado federal acusó a tres agentes de la Policía de Puerto Rico con siete cargos por violación de derechos civiles, conspiración para falsificación de documentos y mentir a agentes federales.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía federal identificó a los acusados como Luis A. Nieves Colón, Ángel R. Giusti Rosa, y Alberto Betancourt Aponte.

De acuerdo con la denuncia, los cargos surgen de un arresto el 7 de marzo de 2023 en el residencial Sabana Abajo, en Carolina.

La acusación alega que Nieves Colón usó “fuerza irrazonable que resultó en lesiones corporales durante el arresto, en violación a derechos civiles”.

Mientras, del segundo al sexto cargo se alega que “Nieves Colón, Giusti Rosa y/o Betancourt Aponte falsificaron y conspiraron para falsificar informes sobre el Uso de la Fuerza de la Policía de Puerto Rico y otros documentos para obstruir e impedir un asunto bajo la jurisdicción del FBI” (siglas en inglés para el Negociado Federal de Investigaciones).

El pliego “alega que los acusados ​​omitieron a sabiendas el hecho de que un oficial de policía había golpeado a J.C.F.G. y crearon narrativas falsas sobre los eventos del arresto”, agregó el comunicado.

Asimismo, el séptimo cargo “acusa a Betancourt Aponte de hacer una declaración materialmente falsa al FBI durante una entrevista el 14 de noviembre de 2025”.

Según la acusación, “declaró falsamente” que no tenía conocimiento el 7 de marzo de 2023 de que un oficial de policía había golpeado a J.C.F.G.

“La gran mayoría de los agentes de Policía sirven a nuestras comunidades con honor. Pero cuando abusan de su autoridad, privan a las víctimas de sus derechos civiles y socavan la confianza pública en nuestro sistema de justicia penal”, expresó el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Por su parte, Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo del FBI en Puerto Rico manifestó que “estos arrestos son un ejemplo de que nadie está por encima de la ley; ni siquiera quienes la hacen cumplir pueden falsificar registros ni evadir la justicia”.