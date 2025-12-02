Hallan causa para arresto contra sospechoso de agresión sexual en El Morro

Una jueza encontró causa para el arresto de un hombre por una agresión sexual reportada en los predios del Castillo San Felipe del Morro el noche del sábado pasado.

La Policía identificó al imputado como Emanuel David Rivera Torres, de 32 años.

De acuerdo con la denuncia, los hechos fueron reportados el pasado 29 de noviembre, en una de las garitas de El Morro.

Según la denuncia, la víctima había conocido a Rivera Torres a través de la red social Instagram.

Tras coordinar encontrarse, compartieron en el Viejo San Juan. Los cargos alegan que el sujeto se tornó agresivo e ignoró la petición de rechazo de parte de la víctima, quien sufrió lesiones físicas y emocionales.

De la pesquisa se desprende que, aunque la perjudicada logró escapar del agresor, se retiró del lugar asustada y confundida la actitud del sospechoso, quien minimizó lo sucedido.

PUBLICIDAD

Al consultar el caso, la fiscal Gina Díaz ordenó presentar cargos por el Artículo 130 del Código Penal por agresión sexual.

Después de evaluar la prueba, la jueza Rocío Alonso González, de la sala de investigaciones del Tribunal de San Juan, determinó causa para el arresto de Rivera Torres y le fijó una fianza de $65,000.