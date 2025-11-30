Investigan agresión sexual en predios de El Morro

La Policía investiga una denuncia de agresión sexual reportada en la madrugada de este sábado, en los predios del Castillo San Felipe del Morro, en el Viejo San Juan.

De acuerdo con la Uniformada, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada telefónica a un cuartel policiaco.

Según la investigación preliminar, la mujer conoció al sujeto a través de la red social Instagram hace varios meses.

En la noche de este sábado, según la denuncia, ambos compartieron en el Viejo San Juan, incluyendo un área de El Morro, a eso de la 1:00 a.m., cuando el individuo agredió sexualmente a la víctima, quien logró escapar del hombre y buscar ayuda.

El caso fue referido a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 97 agresiones sexuales en San Juan en lo que va de este año, 23 más que los 74 casos registrados a la misma fecha en el 2024.

PUBLICIDAD

A nivel de Puerto Rico, la Uniformada había reportado 432 agresiones sexuales, cinco menos que los 437 registrados a la misma fecha en el 2024.

---