NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan agresión sexual en predios de El Morro

La víctima logró escapar del sujeto y buscar ayuda

30 de noviembre de 2025 - 7:40 AM

Cuartel de la Policía de Puerto Rico.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 97 agresiones sexuales en San Juan en lo que va de este año, 23 más que los 74 casos registrados a la misma fecha en el 2024. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga una denuncia de agresión sexual reportada en la madrugada de este sábado, en los predios del Castillo San Felipe del Morro, en el Viejo San Juan.

De acuerdo con la Uniformada, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada telefónica a un cuartel policiaco.

Según la investigación preliminar, la mujer conoció al sujeto a través de la red social Instagram hace varios meses.

En la noche de este sábado, según la denuncia, ambos compartieron en el Viejo San Juan, incluyendo un área de El Morro, a eso de la 1:00 a.m., cuando el individuo agredió sexualmente a la víctima, quien logró escapar del hombre y buscar ayuda.

El caso fue referido a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 97 agresiones sexuales en San Juan en lo que va de este año, 23 más que los 74 casos registrados a la misma fecha en el 2024.

A nivel de Puerto Rico, la Uniformada había reportado 432 agresiones sexuales, cinco menos que los 437 registrados a la misma fecha en el 2024.

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
