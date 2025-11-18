Investigan una nueva denuncia por agresión sexual contra Sean ‘Diddy’ Combs

Los Ángeles - El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo el lunes que está investigando una nueva acusación de agresión sexual contra el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs, que cumple una condena de cuatro años de prisión por condenas relacionadas con la prostitución.

Un productor musical y publicista masculino dijo que le pidieron que acudiera a una sesión de fotos en 2020 en un almacén de Los Ángeles, donde Combs se expuso mientras se masturbaba y le dijo al acusador que asistiera, según NBC News, citando un informe policial. Combs luego arrojó una camisa sucia al hombre, dijo el productor.

El acusador, cuyo nombre no aparece en el informe policial, dijo que no se lo contó a nadie durante varios años porque se sentía avergonzado. Lo denunció a la policía de Largo (Florida) en septiembre, poco después de que Combs fuera condenado por otros cargos.

El abogado de Combs no respondió inmediatamente a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios sobre las últimas acusaciones.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que recibió una copia oficial del informe del departamento de Florida el viernes, y que investigará las acusaciones.

El informe también detalla un incidente de marzo de 2021 en el que el acusador afirma que dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs entrara en la habitación y le llamara soplón, según la NBC.

Combs fue condenado en julio por llevar en avión a sus novias y trabajadores sexuales masculinos por todo el país para mantener encuentros sexuales con drogas en múltiples lugares durante muchos años. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y asociación ilícita que podrían haberle condenado a cadena perpetua.

Su puesta en libertad está prevista para mayo de 2028, aunque puede obtener reducciones de su tiempo entre rejas gracias a su participación en tratamientos contra el abuso de sustancias y otros programas penitenciarios.

