7 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades buscan identificar más víctimas de agresión sexual por un hombre de 27 años

La Policía confirmó que hay investigaciones en curso en distintas regiones policiales

7 de noviembre de 2025 - 1:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de una persona arrestada. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 27 años, quien acosaba a una menor pese a existir una orden de protección en su contra, ha sido señalado por la Policía de Puerto Rico por presuntamente estar vinculado a otros casos de agresión sexual en distintas partes de la isla.

Como parte del llamado para identificar a más posibles víctimas, la Uniformada publicó una fotografía del sospechoso e instó a los ciudadanos a hacer las denuncias pertinentes si conocen de más casos que involucren presuntamente a José A. Mestre Rivera, de 27 años y residente de Carolina.

Foto suministrada por la Policía de José A. Mestre Rivera, de 27 años.
Foto suministrada por la Policía de José A. Mestre Rivera, de 27 años. (Suministrada)

“Mestre Rivera ha sido vinculado a investigaciones en distintas regiones por su posible relación con casos deagresión sexual contra menores”, lee el informe preliminar que emitió este viernes la Policía.

Si usted, o alguien que conoce, ha sido víctima de este individuo, se exhorta a comunicarse de inmediato con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas al 787-744-0322, o al 787-343-2020.

El llamado surgió luego de que Mestre Rivera fuera imputado ayer, jueves, por “incumplimiento de una orden de protección emitida al amparo de la Ley 148, Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual de Puerto Rico, a favor de una menor”, según se informó.

“De acuerdo con la investigación, Mestre Rivera realizó llamadas telefónicas y envió mensajes de texto a la madre de la víctima, con la intención de negociar el retiro de los cargos en su contra. Además, manifestó conocer la fecha de la vista final relacionada con la orden de protección”, precisó la Policía.

El caso fue presentado ante la jueza Vanessa Rozo Ortega, del Tribunal de Caguas, quien halló causa para arresto y le impuso una fianza de $250,000. Tras no prestar la suma, el imputado fue ingresado a la Institución Correccional 705 de Bayamón.

El diligenciamiento del arresto estuvo a cargo del Edwin De Jesús Ramos, adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Caguas.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
