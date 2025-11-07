Opinión
7 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incendio en taller de autos en Carolina deja pérdidas estimadas en $90,000

Al menos siete vehículos se quemaron en su totalidad, confirmó la Policía

7 de noviembre de 2025 - 12:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una fotografía de archivo del personal de Bomberos. (Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades investigan un incendio reportado en la madrugada del viernes en el taller Alexander Auto Air, en la carretera 848, del barrio San Antón, en Carolina.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el siniestro, lo que provocó que la Policía se movilizara al lugar.

Como parte de la emergencia, personal del Cuerpo de Bomberos llegó al taller y extinguió el fuego.

Durante una verificación preliminar, el dueño notificó que siete autos se quemaron en su totalidad. Además, reportó pérdidas en el local, incluyendo de herramientas, que suman los $90,000.

En este incidente no se reportaron personas heridas o afectadas.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
