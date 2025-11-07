Incendio en taller de autos en Carolina deja pérdidas estimadas en $90,000

( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

Las autoridades investigan un incendio reportado en la madrugada del viernes en el taller Alexander Auto Air, en la carretera 848, del barrio San Antón, en Carolina.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el siniestro, lo que provocó que la Policía se movilizara al lugar.

Como parte de la emergencia, personal del Cuerpo de Bomberos llegó al taller y extinguió el fuego.

Durante una verificación preliminar, el dueño notificó que siete autos se quemaron en su totalidad. Además, reportó pérdidas en el local, incluyendo de herramientas, que suman los $90,000.