Bomberos controlan incendio reportado en apartamento de un residencial en San Juan
Las autoridades indicaron que no se han reportado heridos relacionados con este incidente
23 de octubre de 2025 - 10:10 AM
Bomberos de Río Piedras y San José controlaron un incendio reportado en la mañana de este jueves en un apartamento del residencial Manuel A. Pérez, en San Juan.
El Negociado del Cuerpo de Bomberos informó a, través de una publicación en sus redes sociales, que, al momento, el siniestro se encuentra en etapa de enfriamiento, lo que significa que ya fue controlado.
Sin embargo, el personal continúa trabajando para eliminar puntos calientes y evitar que el incendio se reavive.
De momento, se desconoce la causa del siniestro.
Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan apoya en las labores de respuesta.
