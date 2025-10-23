Bomberos controlan incendio reportado en apartamento de un residencial en San Juan

Bomberos de Río Piedras y San José controlaron un incendio reportado en la mañana de este jueves en un apartamento del residencial Manuel A. Pérez, en San Juan.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos informó a, través de una publicación en sus redes sociales, que, al momento, el siniestro se encuentra en etapa de enfriamiento, lo que significa que ya fue controlado.

Sin embargo, el personal continúa trabajando para eliminar puntos calientes y evitar que el incendio se reavive.

Las autoridades indicaron que no se han reportado heridos relacionados con este incidente.

De momento, se desconoce la causa del siniestro.