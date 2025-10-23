Opinión
23 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bomberos controlan incendio reportado en apartamento de un residencial en San Juan

Las autoridades indicaron que no se han reportado heridos relacionados con este incidente

23 de octubre de 2025 - 10:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, se desconoce la causa del siniestro. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Bomberos de Río Piedras y San José controlaron un incendio reportado en la mañana de este jueves en un apartamento del residencial Manuel A. Pérez, en San Juan.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos informó a, través de una publicación en sus redes sociales, que, al momento, el siniestro se encuentra en etapa de enfriamiento, lo que significa que ya fue controlado.

Sin embargo, el personal continúa trabajando para eliminar puntos calientes y evitar que el incendio se reavive.

Las autoridades indicaron que no se han reportado heridos relacionados con este incidente.

De momento, se desconoce la causa del siniestro.

Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan apoya en las labores de respuesta.

Breaking NewsBomberos de Puerto RicoIncendiosSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
