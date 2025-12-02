Opinión
En condición grave víctima baleada durante alegado robo domiciliario en Caguas

Según la Policía, el perjudicado recibió dos heridas

2 de diciembre de 2025 - 8:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de las 7:41 p.m., en la urbanización El Retiro, ubicada en la carretera PR-1. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre se encuentra en condición de gravedad tras ser baleado este martes durante un alegado robo domiciliario en Caguas, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:41 p.m., en la urbanización El Retiro, ubicada en la carretera PR-1.

De acuerdo con la investigación preliminar, alguien intentó robar en la residencia del hombre, quien enfrentó al sospechoso.

Según la versión bajo investigación, en ese momento, el asaltante realizó disparos. La víctima resultó con una herida en la cabeza y otra en un hombro.

El herido fue llevado a un hospital del área “en condición grave”, indicó la Policía.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.

