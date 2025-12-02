Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón muere atropellado por conductor que no se detuvo en la escena en San Juan

El “hit and run” fue reportado en la avenida Piñeiro, cerca de la salida hacia la avenida Barbosa

2 de diciembre de 2025 - 7:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este lunes, la Policía había reportado 244 muertes en incidentes vehiculares, 16 menos que los registrados a la misma fecha en el 2024. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció en la madrugada de este martes tras ser atropellado por un conductor que no se detuvo en la escena en San Juan, informó la Policía.

El alegado “hit and run” fue reportado a eso de las 2:40 a.m. de hoy, en la avenida Piñeiro, cerca de la salida hacia la avenida Barbosa, en dirección al centro comercial The Mall of San Juan.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona tirada en el pavimento.

“Al llegar los agentes al lugar, localizaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales”, apuntó el informe policiaco.

“La persona perjudicada no ha sido identificada y falleció a consecuencia de los múltiples traumas recibidos tras haber sido arrollada por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena”, agregó.

El agente Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, investiga los hechos junto con el fiscal de turno.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 244 muertes en incidentes vehiculares, 16 menos que los registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsHit and runPeatón arrolladoSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
