Peatón muere atropellado por conductor que no se detuvo en la escena en San Juan

Un peatón falleció en la madrugada de este martes tras ser atropellado por un conductor que no se detuvo en la escena en San Juan, informó la Policía.

El alegado “hit and run” fue reportado a eso de las 2:40 a.m. de hoy, en la avenida Piñeiro, cerca de la salida hacia la avenida Barbosa, en dirección al centro comercial The Mall of San Juan.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona tirada en el pavimento.

“Al llegar los agentes al lugar, localizaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales”, apuntó el informe policiaco.

“La persona perjudicada no ha sido identificada y falleció a consecuencia de los múltiples traumas recibidos tras haber sido arrollada por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena”, agregó.

El agente Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, investiga los hechos junto con el fiscal de turno.