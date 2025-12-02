Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el asesinato de un sexagenario en Ponce

El hombre de 61 años falleció mientras recibía atención médica

2 de diciembre de 2025 - 6:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 416 asesinatos en lo que va de este año, 35 menos que los 451 registrados a la misma fecha en el 2024. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 61 años fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes, en Ponce.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:14 p.m., en la calle C de la barriada Ferrán.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre un herido de bala.

“Al llegar los agentes a la escena, (encontraron que) un hombre identificado como Richard Feliciano Román de 61 años, residente de Ponce, resultó herido de bala en diferentes partes del cuerpo”, agregó el comunicado policiaco.

El perjudicado fue transportado a la sala de emergencias del Hospital Metropolitano Dr. Pila de Ponce, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó con varias heridas de bala y que estaba en condición delicada. Posteriormente, falleció mientras recibía atención médica.

El agente Vélez Blay, adscrito a la División de Agresiones, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Homicidios de Ponce.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 416 asesinatos en lo que va de este año, 35 menos que los 451 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
