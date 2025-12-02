Investigan el asesinato de un sexagenario en Ponce

Un hombre de 61 años fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes, en Ponce.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:14 p.m., en la calle C de la barriada Ferrán.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre un herido de bala.

“Al llegar los agentes a la escena, (encontraron que) un hombre identificado como Richard Feliciano Román de 61 años, residente de Ponce, resultó herido de bala en diferentes partes del cuerpo”, agregó el comunicado policiaco.

El perjudicado fue transportado a la sala de emergencias del Hospital Metropolitano Dr. Pila de Ponce, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó con varias heridas de bala y que estaba en condición delicada. Posteriormente, falleció mientras recibía atención médica.

El agente Vélez Blay, adscrito a la División de Agresiones, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Homicidios de Ponce.