NoticiasSeguridad
Hombre cae desde el cuarto piso de la torre de control del aeropuerto Mercedita en Ponce

Fue trasladado en ambulancia aérea hasta el Centro Médico de Río Piedras y, al momento, se desconoce su condición

1 de diciembre de 2025 - 6:50 PM

Como producto de la caída, el perjudicado resultó con múltiples traumas en el cuerpo, por lo que fue transportado en ambulancia aérea al Centro Médico, en Rio Piedras. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan desde la tarde del lunes un incidente donde un hombre presuntamente cayó desde la torre de control del aeropuerto Mercedita, en Ponce.

De acuerdo a un informe de novedades de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Cuando llegaron los paramédicos y varios agentes al lugar, trascendió que un hombre de 62 años había sufrido una caída desde el cuarto piso del lugar.

Como producto de la caída, el perjudicado resultó con múltiples traumas en el cuerpo, por lo que fue transportado en ambulancia aérea al Centro Médico, en Rio Piedras.

Al momento, se desconoce su condición.

Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto Ponce Oeste investigaron la escena.

