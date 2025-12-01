Reportan tres robos de catalíticos en Trujillo Alto

Un mecánico explica el uso de este componente del que se han reportado múltiples robos.

La Policía reportó los robos de tres catalíticos en la tarde de este domingo en Trujillo Alto.

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron en el estacionamiento del condominio Cooperativa de Vivienda Jardines de Trujillo Alto, localizados en el sector las Cuevas.

Según el informe preliminar de la Uniformada, “los perjudicados propietarios de tres autos Mitsubishi Outlander, uno color vino del año 2006, otro del año 2011 y otro del 2022, alegaron que alguien se apropió ilegalmente de los catalíticos de dichos automóviles”.

Los agentes Mayrim Banrey, Ángel Cruz y Manuel Cruz, adscritos al Distrito de Trujillo Alto, investigaron preliminarmente estos hechos y refirieron los casos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.