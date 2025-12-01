Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Reportan tres robos de catalíticos en Trujillo Alto

Nuevamente los vehículos afectados fueron guaguas Mitsubishi Outlander

1 de diciembre de 2025 - 8:53 AM

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía reportó los robos de tres catalíticos en la tarde de este domingo en Trujillo Alto.

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron en el estacionamiento del condominio Cooperativa de Vivienda Jardines de Trujillo Alto, localizados en el sector las Cuevas.

Según el informe preliminar de la Uniformada, “los perjudicados propietarios de tres autos Mitsubishi Outlander, uno color vino del año 2006, otro del año 2011 y otro del 2022, alegaron que alguien se apropió ilegalmente de los catalíticos de dichos automóviles”.

Los agentes Mayrim Banrey, Ángel Cruz y Manuel Cruz, adscritos al Distrito de Trujillo Alto, investigaron preliminarmente estos hechos y refirieron los casos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.

El reporte de estos casos surge luego de que en las pasadas semanas la Policía informara sobre varios robos de catalíticos a guaguas Mitsubishi Outlander en Caguas.

