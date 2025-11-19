Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
81°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mismo modelo de vehículo: reportan robo de cuatro catalíticos en Caguas y Juncos

Se trata de hurto a guaguas Mitsubishi Outlander

19 de noviembre de 2025 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los casos fueron referidos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Caguas. (VANESSA SERRA DIAZ)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cuatro robos de catalíticos de vehículos fueron reportados en horas de la mañana de este miércoles en distintos lugares de Caguas y Juncos, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, el primer hurto se registró en la calle 25 de la urbanización Villa de Río Verde, en Caguas, donde el querellante manifestó que alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, color azul, de 2025.

El segundo caso se reportó en la calle Piña de la urbanización Villa Criollo, en Caguas, donde el querellante informó que alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, de 2021, que se encontraba estacionado en su residencia.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Según la Policía de Puerto Rico, hay varios modelos de vehículos que se encuentran entre los más hurtados de este año. Uno de ellos son los autos Kia, en especial las Kia Sportage.Jeep Wrangler del 2019
1 / 18 | ¿Cuáles son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico?. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

Asimismo, en Caguas, en el condominio Villas at Emerald Vista, el perjudicado informó que alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander.

Por último, en la calle 2 de la urbanización Praderas, en Juncos, un hombre reportó el hurto del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, color gris.

“Las piezas hurtadas de los vehículos no fueron valoradas al momento”, indicó el comunicado policíaco.

Todos los casos fueron referidos a la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Caguas.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCatalíticosRobos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: