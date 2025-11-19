Mismo modelo de vehículo: reportan robo de cuatro catalíticos en Caguas y Juncos
Se trata de hurto a guaguas Mitsubishi Outlander
19 de noviembre de 2025 - 2:21 PM
Cuatro robos de catalíticos de vehículos fueron reportados en horas de la mañana de este miércoles en distintos lugares de Caguas y Juncos, informó la Policía.
Según la información preliminar, el primer hurto se registró en la calle 25 de la urbanización Villa de Río Verde, en Caguas, donde el querellante manifestó que alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, color azul, de 2025.
El segundo caso se reportó en la calle Piña de la urbanización Villa Criollo, en Caguas, donde el querellante informó que alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, de 2021, que se encontraba estacionado en su residencia.
Asimismo, en Caguas, en el condominio Villas at Emerald Vista, el perjudicado informó que alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander.
Por último, en la calle 2 de la urbanización Praderas, en Juncos, un hombre reportó el hurto del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, color gris.
“Las piezas hurtadas de los vehículos no fueron valoradas al momento”, indicó el comunicado policíaco.
Todos los casos fueron referidos a la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Caguas.
