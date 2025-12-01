Dos personas fallecen en accidente de motora en Aguadilla

Dos personas fallecieron en un accidente de motora reportado a eso de las 10:46 p.m. de este domingo, en la carretera PR-2, barrio Caimital, en Aguadilla, informó la Policía.

Según información preliminar, el conductor de la motora perdió el control, impactando a otro vehículo. De la investigación se desprende que el motorista y su pasajera salieron expulsados, falleciendo ambos en la escena.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, junto con el fiscal de turno, continúan con la investigación de este accidente.

Noviembre cerró como el mes con más fatalidades de tránsito en lo que va de este año, con un total de 34.

Ese total representa un aumento de 20 muertes más que los registrados en noviembre de 2024, que fue el mes con menos fatalidades el año pasado.