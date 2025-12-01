Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos personas fallecen en accidente de motora en Aguadilla

Noviembre cerró como el mes con más muertes en incidentes de tránsito en lo que va de 2025, con un total de 34

1 de diciembre de 2025 - 7:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un negociador de la Policía se encuentra en la escena para intentar evitar un fatal desenlace. (Archivo / GFR Media)
En lo que va de este año 2025, la Policía ha reportado 260 muertes en incidentes vehiculares, 16 menos que los 244 registrados a la misma fecha en 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos personas fallecieron en un accidente de motora reportado a eso de las 10:46 p.m. de este domingo, en la carretera PR-2, barrio Caimital, en Aguadilla, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según información preliminar, el conductor de la motora perdió el control, impactando a otro vehículo. De la investigación se desprende que el motorista y su pasajera salieron expulsados, falleciendo ambos en la escena.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, junto con el fiscal de turno, continúan con la investigación de este accidente.

Noviembre cerró como el mes con más fatalidades de tránsito en lo que va de este año, con un total de 34.

Ese total representa un aumento de 20 muertes más que los registrados en noviembre de 2024, que fue el mes con menos fatalidades el año pasado.

En lo que va de este año 2025, la Policía ha reportado 260 muertes en incidentes vehiculares, 16 menos que los 244 registrados a la misma fecha en 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: