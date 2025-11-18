Opinión
18 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía continúa con la búsqueda de adulto mayor reportado como desaparecido en Aguadilla

Pedro Enrique López Serrano, de 75 años, fue visto por última el 29 de octubre tras salir del hospital Buen Samaritano

18 de noviembre de 2025 - 2:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Enrique López Serrano, de 75 años, y residente en Aguada, se encuentra desaparecido tras ser dado de alta del hospital Buen Samaritano en Aguadilla. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Pedro Enrique López Serrano, de 75 años y residente en el barrio Casualidad de Aguada.

Según se indicó en la requisitoria especial de la Policía, López Serrano fue dado de alta el 29 de octubre del hospital Buen Samaritano de Aguadilla a las 9:00 p.m. y no ha sido visto desde entonces.

El hombre fue reportado como desaparecido por su sobrino, Juan Valentín Méndez.

López Serrano fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con nueve pulgadas (5’9”), un peso de 130 libras, ojos color marrón y cabello con canas. También utiliza espejuelos y luce un bigote con canas.

Al momento de su desaparición vestía un mahón azul y usaba una gorra blanca y negra. No se ofreció información sobre si López Serrano tiene rasgos físicos particulares, como cicatrices.

Si usted posee información que ayude a las autoridades a localizar a López Serrano, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el 787-343-2020, o llamar directamente al CIC de Aguadilla en el 787-891-3800, extensiones 1450, 1451, 1452 o 1550.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasAguadillaAguadaCICPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
