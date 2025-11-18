La Policía continúa con la búsqueda de adulto mayor reportado como desaparecido en Aguadilla

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Pedro Enrique López Serrano, de 75 años y residente en el barrio Casualidad de Aguada.

Según se indicó en la requisitoria especial de la Policía, López Serrano fue dado de alta el 29 de octubre del hospital Buen Samaritano de Aguadilla a las 9:00 p.m. y no ha sido visto desde entonces.

El hombre fue reportado como desaparecido por su sobrino, Juan Valentín Méndez.

López Serrano fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con nueve pulgadas (5’9”), un peso de 130 libras, ojos color marrón y cabello con canas. También utiliza espejuelos y luce un bigote con canas.

Al momento de su desaparición vestía un mahón azul y usaba una gorra blanca y negra. No se ofreció información sobre si López Serrano tiene rasgos físicos particulares, como cicatrices.

Si usted posee información que ayude a las autoridades a localizar a López Serrano, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el 787-343-2020, o llamar directamente al CIC de Aguadilla en el 787-891-3800, extensiones 1450, 1451, 1452 o 1550.