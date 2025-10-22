Opinión
22 de octubre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan la muerte de un hombre en un residencial en Aguadilla

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación

22 de octubre de 2025 - 7:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Harry Muñiz Cordero del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, junto a la fiscal Yeanevy Avilés, tienen a su cargo la investigación.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía investigan la muerte sin causa determinada de un hombre reportada en la tarde del martes en el edificio 69, del residencial Agustín Stahl, en Aguadilla.

Según el informe policiaco, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de Norberto Díaz Vega, de 41 años.

De acuerdo con la Policía, el cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y pruebas pertinentes determinarán la causa de muerte.

El agente Harry Muñiz Cordero del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, junto a la fiscal Yeanevy Avilés, tienen a su cargo la investigación.

