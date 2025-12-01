Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan desaparecido a hombre que habría causado accidente en Hatillo y luego huyó

El hermano de Héctor Josué Montijo González, de 43 años, indicó que desde ese día desconocen su paradero

1 de diciembre de 2025 - 7:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Héctor Josué Montijo González tiene 43 años y fue reportado como desaparecido por su hermano. (Suministrada/Policía de Puerto Rico)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas buscan dar con el paradero de Héctor Josué Montijo González, de 43 años y residente del barrio Capáez, del sector Punta Brava, en Hatillo, quien habría desaparecido tras impactar varios vehículos en medio de un accidente ocurrido el sábado en ese mismo pueblo.

RELACIONADAS

De acuerdo a un informe de la Uniformada, en la mañana del 29 de noviembre, Montijo González conducía una Kia Soul gris, de 2018, y chocó contra dos vehículos en la PR-129, intersección con la PR-134, en el barrio Bayaney.

Tras el impacto, y de acuerdo al informe, el hombre supuestamente se bajó de su vehículo y abandonó el lugar para internarse en un área boscosa. Desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que su hermano lo reportó como desaparecido.

Al momento de su desaparición, Montijo González vestía un pantalón corto gris tipo bermuda. Tiene ojos verdes, pelo marrón, tez blanca, mide seis pies (6’) y pesa unas 180 libras. También tiene varios tatuajes y, según la información provista, tiene una condición de salud.

El agente Manuel Piña Figueroa y la teniente Rose Marie Rosado Pérez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, están a cargo de la pesquisa.

De igual manera, si tienes información sobre el paradero de esta persona, puedes comunicarte de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 y (787) 878-4000 ext. 1451. 

Tags
Breaking NewsAccidentesHatillo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: