Reportan desaparecido a hombre que habría causado accidente en Hatillo y luego huyó
El hermano de Héctor Josué Montijo González, de 43 años, indicó que desde ese día desconocen su paradero
1 de diciembre de 2025 - 7:58 PM
Las autoridades policíacas buscan dar con el paradero de Héctor Josué Montijo González, de 43 años y residente del barrio Capáez, del sector Punta Brava, en Hatillo, quien habría desaparecido tras impactar varios vehículos en medio de un accidente ocurrido el sábado en ese mismo pueblo.
De acuerdo a un informe de la Uniformada, en la mañana del 29 de noviembre, Montijo González conducía una Kia Soul gris, de 2018, y chocó contra dos vehículos en la PR-129, intersección con la PR-134, en el barrio Bayaney.
Tras el impacto, y de acuerdo al informe, el hombre supuestamente se bajó de su vehículo y abandonó el lugar para internarse en un área boscosa. Desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que su hermano lo reportó como desaparecido.
Al momento de su desaparición, Montijo González vestía un pantalón corto gris tipo bermuda. Tiene ojos verdes, pelo marrón, tez blanca, mide seis pies (6’) y pesa unas 180 libras. También tiene varios tatuajes y, según la información provista, tiene una condición de salud.
El agente Manuel Piña Figueroa y la teniente Rose Marie Rosado Pérez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, están a cargo de la pesquisa.
De igual manera, si tienes información sobre el paradero de esta persona, puedes comunicarte de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 y (787) 878-4000 ext. 1451.
