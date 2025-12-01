Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Septuagenario denuncia violento robo mientras caminaba por Miramar

El querellante, de 79 años, indicó que lo despojaron de una cadena de oro

1 de diciembre de 2025 - 5:13 PM

Updated At

Actualizado el 1 de diciembre de 2025 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo fue reportado en la calle Elisa Colberg, en Miramar, Santurce. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del lunes, un robo, reportado en la calle Elisa Colberg, en Miramar, Santurce.

RELACIONADAS

De acuerdo a un informe de la Uniformada, el querellante, de 79 años, expresó que a eso de las 12:00 p.m. se encontraba dando una caminata por el lugar cuando “un individuo se le acercó y mediante violencia lo despojó de una cadena de oro”. El hombre valoró la pieza en más de $500.00.

Luego del atraco, el asaltante se marchó del lugar sin causarle daño físico al septuagenario.

Este, por su parte, describió al sospechoso como un hombre de aproximadamente de 25-30 años, tez trigueña oscura, alto, delgado y con cabello oscuro. Al momento del robo, según detalla el informe, vestía una camiseta amarilla y anaranjada, pantalón largo y gorra roja.

La agente Nilmady Piñero, adscrita al Precinto de San Juan y Santurce, investigó el incidente de manera preliminar y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Tags
Breaking NewsSanturceRobosMiramar
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
