Septuagenario denuncia violento robo mientras caminaba por Miramar
El querellante, de 79 años, indicó que lo despojaron de una cadena de oro
1 de diciembre de 2025 - 5:13 PM
Actualizado el 1 de diciembre de 2025 - 5:13 PM
Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del lunes, un robo, reportado en la calle Elisa Colberg, en Miramar, Santurce.
De acuerdo a un informe de la Uniformada, el querellante, de 79 años, expresó que a eso de las 12:00 p.m. se encontraba dando una caminata por el lugar cuando “un individuo se le acercó y mediante violencia lo despojó de una cadena de oro”. El hombre valoró la pieza en más de $500.00.
Luego del atraco, el asaltante se marchó del lugar sin causarle daño físico al septuagenario.
Este, por su parte, describió al sospechoso como un hombre de aproximadamente de 25-30 años, tez trigueña oscura, alto, delgado y con cabello oscuro. Al momento del robo, según detalla el informe, vestía una camiseta amarilla y anaranjada, pantalón largo y gorra roja.
La agente Nilmady Piñero, adscrita al Precinto de San Juan y Santurce, investigó el incidente de manera preliminar y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
