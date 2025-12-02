Intervención vehicular resulta en arresto de sujeto con un arma y drogas en Mayagüez

Una intervención vehicular, a eso de las 11:13 p.m. del lunes, en la urbanización Sultana, ubicada en la PR-2, resultó en el arresto de un hombre por sustancias controladas y violación a la Ley de Armas en Mayagüez, informó la Policía.

De acuerdo con el informe, personal del Distrito de Mayagüez y la Policía Municipal llevaban a cabo un plan de “Prevención de Delitos en lugares de alta incidencia criminal”.

En ese momento, según se detalla, intervinieron con un vehículo Mitsubishi Lancer gris por violación a la Ley 22 de Tránsito.

El comunicado indica que del interior del auto “salía un fuerte olor a sustancias controladas, marihuana” y agregó que, además, “se divisó una cartera abierta con un cargador de arma de fuego”.

Asimismo, señaló que “al procederse a realizar el arresto, el conductor se va a la huida chocando más adelante con un poste y logrando escapar del lugar”.

No obstante, el individuo fue detenido e identificado como “Juan José Pellot Rodríguez, de 24 años, residente en Mayagüez”, quien “posee récord criminal previo por violencia doméstica y agresión”.

También se detalló que en el vehículo le ocuparon una pistola negra MGB con agarradera, un cargador Glock con 25 municiones calibre 9mm, dos cigarrillos de marihuana, 26 bolsitas transparentes con piedra de crack, una bolsita con cocaína, dos cargadores 9mm con 30 municiones 9mm, un sobre blanco con $2,400 en efectivo.

El caso fue consultado con la fiscal Yanitza Negrón, quien ordenó radicarle cargos por violación a la Ley de Armas y la Ley 22, sustancias controladas y obstrucción a la justicia.