NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intervención vehicular resulta en arresto de sujeto con un arma y drogas en Mayagüez

El individuo trató de escapar y chocó contra un poste, pero fue detenido

2 de diciembre de 2025 - 12:49 PM

La Policía indicó que ocupó un arma de fuego, municiones, drogas y dinero en efectivo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una intervención vehicular, a eso de las 11:13 p.m. del lunes, en la urbanización Sultana, ubicada en la PR-2, resultó en el arresto de un hombre por sustancias controladas y violación a la Ley de Armas en Mayagüez, informó la Policía.

De acuerdo con el informe, personal del Distrito de Mayagüez y la Policía Municipal llevaban a cabo un plan de “Prevención de Delitos en lugares de alta incidencia criminal”.

En ese momento, según se detalla, intervinieron con un vehículo Mitsubishi Lancer gris por violación a la Ley 22 de Tránsito.

El comunicado indica que del interior del auto “salía un fuerte olor a sustancias controladas, marihuana” y agregó que, además, “se divisó una cartera abierta con un cargador de arma de fuego”.

Asimismo, señaló que “al procederse a realizar el arresto, el conductor se va a la huida chocando más adelante con un poste y logrando escapar del lugar”.

No obstante, el individuo fue detenido e identificado como “Juan José Pellot Rodríguez, de 24 años, residente en Mayagüez”, quien “posee récord criminal previo por violencia doméstica y agresión”.

También se detalló que en el vehículo le ocuparon una pistola negra MGB con agarradera, un cargador Glock con 25 municiones calibre 9mm, dos cigarrillos de marihuana, 26 bolsitas transparentes con piedra de crack, una bolsita con cocaína, dos cargadores 9mm con 30 municiones 9mm, un sobre blanco con $2,400 en efectivo.

El caso fue consultado con la fiscal Yanitza Negrón, quien ordenó radicarle cargos por violación a la Ley de Armas y la Ley 22, sustancias controladas y obstrucción a la justicia.

Tras evaluar la prueba, el juez Luis Padilla Galiano determinó causa para el arresto, fijándole una fianza de $20,000. Al pagarla pudo salir en libertad condicionada con un grillete electrónico hasta la vista preliminar.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
