Localizan a hombre de 74 años que había sido reportado como desaparecido en Arecibo
Juan Alberto Colón Jovet era buscado desde ayer, viernes, confirmó la Policía
27 de diciembre de 2025 - 10:27 AM
Un hombre de 74 años que fue reportado como desaparecido durante la tarde del viernes en el sector Juncos en Arecibo, fue localizado, confirmó la Policía.
Según el informe preliminar, Juan Alberto Colón Jovet fue localizado en su residencia, confirmó el sargento Heriberto Veléz Torres, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.
“El mismo se encuentra en buen estado de salud”, indica el reporte policiaco.
Colón Jovet fue reportado desaparecido ayer, viernes, en horas de la tarde, por su hija.
