Localizan a hombre de 74 años que había sido reportado como desaparecido en Arecibo

Un hombre de 74 años que fue reportado como desaparecido durante la tarde del viernes en el sector Juncos en Arecibo, fue localizado, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, Juan Alberto Colón Jovet fue localizado en su residencia, confirmó el sargento Heriberto Veléz Torres, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

“El mismo se encuentra en buen estado de salud”, indica el reporte policiaco.