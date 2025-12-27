Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Localizan a hombre de 74 años que había sido reportado como desaparecido en Arecibo

Juan Alberto Colón Jovet era buscado desde ayer, viernes, confirmó la Policía

27 de diciembre de 2025 - 10:27 AM

La desaparición de Juan Alberto Colón Jovet, residente en el sector ubicado en la carretera PR-651, fue reportada por su hija, Braulia M. Colón Cruz. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 74 años que fue reportado como desaparecido durante la tarde del viernes en el sector Juncos en Arecibo, fue localizado, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, Juan Alberto Colón Jovet fue localizado en su residencia, confirmó el sargento Heriberto Veléz Torres, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

“El mismo se encuentra en buen estado de salud”, indica el reporte policiaco.

Colón Jovet fue reportado desaparecido ayer, viernes, en horas de la tarde, por su hija.

Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
