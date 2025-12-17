Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Localizan en buen estado a mujer reportada como desaparecida en Juncos
Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, fue vista por última vez el 17 de noviembre
17 de diciembre de 2025 - 3:55 PM
La Policía informó que localizó, en buen estado de salud, a una mujer que había sido vista por última vez el 17 de noviembre en un restaurante Wendy’s en el municipio de Juncos.
Según un informe policíaco, Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, fue reportada como desaparecida por su hermano este lunes, 15 de diciembre.
Tras su localización, las autoridades indicaron que se dejan sin efecto las labores de búsqueda.
