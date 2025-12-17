Opinión
Localizan en buen estado a mujer reportada como desaparecida en Juncos

Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, fue vista por última vez el 17 de noviembre

17 de diciembre de 2025 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jessica Marie Santiago Torres (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía informó que localizó, en buen estado de salud, a una mujer que había sido vista por última vez el 17 de noviembre en un restaurante Wendy’s en el municipio de Juncos.

Según un informe policíaco, Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, fue reportada como desaparecida por su hermano este lunes, 15 de diciembre.

Tras su localización, las autoridades indicaron que se dejan sin efecto las labores de búsqueda.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
