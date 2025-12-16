Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a una mujer desaparecida desde noviembre en Juncos

Jessica Marie Santiago Torres tiene 33 años

16 de diciembre de 2025 - 8:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jessica Marie Santiago Torres fue vista por última vez el 17 de noviembre en el restaurante Wendy's en Juncos. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de una mujer que fue vista por última vez en horas de la mañana del pasado 17 de noviembre de un restaurante Wendy’s en el municipio de Juncos.

Según un informe policíaco, Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, fue reportada como desaparecida por su hermano este lunes, 15 de diciembre.

La mujer es descrita como de tez blanca, cinco pies con dos pulgadas de estatura (5′ 2″), 176 libras, ojos color miel y cabello negro.

Además, como seña particular posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo y en el pie derecho.

Al momento de su desaparición vestía un suéter negro con el logo de Wendy’s, pantalón tipo mahón y tenis negros.

Si tienes información sobre el paradero de esta persona, comunícate con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
