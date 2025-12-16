Buscan a una mujer desaparecida desde noviembre en Juncos
Jessica Marie Santiago Torres tiene 33 años
16 de diciembre de 2025 - 8:01 PM
16 de diciembre de 2025 - 8:01 PM
La Policía busca dar con el paradero de una mujer que fue vista por última vez en horas de la mañana del pasado 17 de noviembre de un restaurante Wendy’s en el municipio de Juncos.
Según un informe policíaco, Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, fue reportada como desaparecida por su hermano este lunes, 15 de diciembre.
La mujer es descrita como de tez blanca, cinco pies con dos pulgadas de estatura (5′ 2″), 176 libras, ojos color miel y cabello negro.
Además, como seña particular posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo y en el pie derecho.
Al momento de su desaparición vestía un suéter negro con el logo de Wendy’s, pantalón tipo mahón y tenis negros.
Si tienes información sobre el paradero de esta persona, comunícate con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: