Buscan a una mujer desaparecida desde noviembre en Juncos

La Policía busca dar con el paradero de una mujer que fue vista por última vez en horas de la mañana del pasado 17 de noviembre de un restaurante Wendy’s en el municipio de Juncos.

Según un informe policíaco, Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, fue reportada como desaparecida por su hermano este lunes, 15 de diciembre.

La mujer es descrita como de tez blanca, cinco pies con dos pulgadas de estatura (5′ 2″), 176 libras, ojos color miel y cabello negro.

Además, como seña particular posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo y en el pie derecho.

Al momento de su desaparición vestía un suéter negro con el logo de Wendy’s, pantalón tipo mahón y tenis negros.