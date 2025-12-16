Identifican a hombre que fue encontrado baleado dentro de un vehículo en Arecibo

El cuerpo de un hombre herido de bala fue encontrado durante la tarde del lunes dentro de un vehículo cerca del correo en la PR-657, en el sector Arenalejo del barrio Bajadero, en Arecibo.

En un comunicado de prensa de la Policía, el occiso fue identificado como Nelson Molina Acevedo, de 54 años, conocido como “Papo Cartucho” y residente de Arecibo.

La Policía fue alertada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala. Al lugar se presentaron agentes que encontraron el vehículo Chevrolet Malibu gris del 2017, con una persona que presentaba varias heridas de balas en diferentes partes de su cuerpo que le causaron la muerte en el acto.

“En la escena se ocuparon dos armas de fuego y varios casquillos”, apuntó el informe policiaco.

“Al momento de los hechos Molina Acevedo, con su vehículo impacta otro auto Toyota Camry del año 2014 que se encontraba estacionado", agregó.

Molina Acevedo poseía expediente criminal por sustancias controladas y Ley de armas.