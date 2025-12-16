Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre que fue encontrado baleado dentro de un vehículo en Arecibo

El carro se encontraba cerca de un correo en el barrio Bajadero

15 de diciembre de 2025 - 7:25 PM

Updated At

Actualizado el 16 de diciembre de 2025 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agente Rita Rosado Vélez y el sargento Roberto Mercado Román adscritos a la División Homicidios de Arecibo, y el fiscal Ariel Chico Juarbe se hicieron a cargo de la investigación. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre herido de bala fue encontrado durante la tarde del lunes dentro de un vehículo cerca del correo en la PR-657, en el sector Arenalejo del barrio Bajadero, en Arecibo.

RELACIONADAS

En un comunicado de prensa de la Policía, el occiso fue identificado como Nelson Molina Acevedo, de 54 años, conocido como “Papo Cartucho” y residente de Arecibo.

La Policía fue alertada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala. Al lugar se presentaron agentes que encontraron el vehículo Chevrolet Malibu gris del 2017, con una persona que presentaba varias heridas de balas en diferentes partes de su cuerpo que le causaron la muerte en el acto.

“En la escena se ocuparon dos armas de fuego y varios casquillos”, apuntó el informe policiaco.

“Al momento de los hechos Molina Acevedo, con su vehículo impacta otro auto Toyota Camry del año 2014 que se encontraba estacionado", agregó.

Molina Acevedo poseía expediente criminal por sustancias controladas y Ley de armas.

La agente Rita Rosado Vélez y el sargento Roberto Mercado Román adscritos a la División Homicidios de Arecibo, y el fiscal Ariel Chico Juarbe se hicieron a cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAreciboHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: