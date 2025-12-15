Le prometieron un premio de $46,750 y fue estafado: hombre pierde miles en fraude en Utuado

La Policía investiga, este lunes, una denuncia de fraude que resultó en que un hombre perdiera miles de dólares en Utuado.

El caso fue reportado a eso de las 11:50 a.m., en el sector El Guano, en el barrio Salto Arriba.

Según alegó el querellante, de 43 años y vecino del lugar, el 29 de octubre de 2025 recibió una llamada en la que le indicaron que se había ganado la lotería electrónica con un premio de $46,750.

De acuerdo con el informe policíaco, en la llamada le indicaron al perjudicado que para poder recibir el premio “tendría que hacer unos depósitos en efectivo a un numero de cuenta bancaria”.

No obstante, la víctima denunció que “él mismo envió la cantidad de $3,485.00 dólares, sin recibir respuesta alguna del premio anunciado”, agregó el comunicado de la Uniformada.