Le prometieron un premio de $46,750 y fue estafado: hombre pierde miles en fraude en Utuado
El caso está a cargo del Cuerpo de investigaciones Criminales de la Policía
15 de diciembre de 2025 - 3:09 PM
15 de diciembre de 2025 - 3:09 PM
La Policía investiga, este lunes, una denuncia de fraude que resultó en que un hombre perdiera miles de dólares en Utuado.
El caso fue reportado a eso de las 11:50 a.m., en el sector El Guano, en el barrio Salto Arriba.
Según alegó el querellante, de 43 años y vecino del lugar, el 29 de octubre de 2025 recibió una llamada en la que le indicaron que se había ganado la lotería electrónica con un premio de $46,750.
De acuerdo con el informe policíaco, en la llamada le indicaron al perjudicado que para poder recibir el premio “tendría que hacer unos depósitos en efectivo a un numero de cuenta bancaria”.
No obstante, la víctima denunció que “él mismo envió la cantidad de $3,485.00 dólares, sin recibir respuesta alguna del premio anunciado”, agregó el comunicado de la Uniformada.
La agente Nardy Romero Flores, adscrita al Precinto de Arecibo, atendió la querella y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: