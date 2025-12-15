Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Le prometieron un premio de $46,750 y fue estafado: hombre pierde miles en fraude en Utuado

El caso está a cargo del Cuerpo de investigaciones Criminales de la Policía

15 de diciembre de 2025 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la llamada le indicaron al perjudicado que para poder recibir el premio “tendría que hacer unos depósitos en efectivo a un numero de cuenta bancaria”. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

La Policía investiga, este lunes, una denuncia de fraude que resultó en que un hombre perdiera miles de dólares en Utuado.

RELACIONADAS

El caso fue reportado a eso de las 11:50 a.m., en el sector El Guano, en el barrio Salto Arriba.

Según alegó el querellante, de 43 años y vecino del lugar, el 29 de octubre de 2025 recibió una llamada en la que le indicaron que se había ganado la lotería electrónica con un premio de $46,750.

De acuerdo con el informe policíaco, en la llamada le indicaron al perjudicado que para poder recibir el premio “tendría que hacer unos depósitos en efectivo a un numero de cuenta bancaria”.

No obstante, la víctima denunció que “él mismo envió la cantidad de $3,485.00 dólares, sin recibir respuesta alguna del premio anunciado”, agregó el comunicado de la Uniformada.

La agente Nardy Romero Flores, adscrita al Precinto de Arecibo, atendió la querella y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado.

Policía de Puerto RicoBreaking Newsfraude
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
