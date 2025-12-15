Opinión
NoticiasSeguridad
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hacienda emite multas contra un club nocturno en Santurce

El Municipio de San Juan informó que llevó a cabo un operativo sobre cumplimientos con permisos y Código de Orden Público

15 de diciembre de 2025 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de las multas, personal de Rentas Internas ocupó tabaco y bebidas alcohólicas durante la intervención. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Departamento de Hacienda emitió multas por $6,000 este lunes contra un club nocturno en Santurce.

A través de un comunicado de prensa, el Municipio de San Juan anunció que encabezó un operativo para velar por el “cumplimiento de la permisología y el Código de Orden Público”.

En el comunicado, indicó que el operativo fue dirigido por el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, con la participación de la Policía Municipal, la Policía estatal, Hacienda y la Oficina de Permisos de la ciudad capital.

Señaló que tras una inspección en el negocio “D’Girls Gentlemen Club”, ubicado en Santurce, el Departamento de Hacienda impuso multas por no contar con la rotulación requerida por ley, lo que conllevó una multa de $1,000, y la posesión de bebidas alcohólicas no identificadas, con una multa de $5,000.

Agregó que personal de Rentas Internas procedió con la ocupación de tabaco y bebidas alcohólicas encontradas en el establecimiento durante la intervención.

“El cumplimiento de la ley no es negociable. Estas intervenciones buscan proteger la seguridad de nuestros ciudadanos, asegurar condiciones justas para los comerciantes que cumplen con la ley y mantener el orden público en nuestras comunidades. Continuaremos fiscalizando de manera responsable y firme”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, en declaraciones escritas.

Por su parte, el comisionado municipal reiteró que este tipo de intervenciones continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia preventiva y de fiscalización dirigida a proteger el bienestar de la ciudadanía y mantener el orden en la ciudad capital.

“Este operativo forma parte de un plan de trabajo continuo para fiscalizar negocios que no cumplen con la ley. Nuestro compromiso es claro, garantizar el orden público, velar por la seguridad de nuestros residentes y visitantes, y asegurar que todos los comercios operen bajo las mismas reglas”, afirmó Jackson.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
