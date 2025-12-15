Hacienda emite multas contra un club nocturno en Santurce

El Departamento de Hacienda emitió multas por $6,000 este lunes contra un club nocturno en Santurce.

A través de un comunicado de prensa, el Municipio de San Juan anunció que encabezó un operativo para velar por el “cumplimiento de la permisología y el Código de Orden Público”.

En el comunicado, indicó que el operativo fue dirigido por el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, con la participación de la Policía Municipal, la Policía estatal, Hacienda y la Oficina de Permisos de la ciudad capital.

Señaló que tras una inspección en el negocio “D’Girls Gentlemen Club”, ubicado en Santurce, el Departamento de Hacienda impuso multas por no contar con la rotulación requerida por ley, lo que conllevó una multa de $1,000, y la posesión de bebidas alcohólicas no identificadas, con una multa de $5,000.

Agregó que personal de Rentas Internas procedió con la ocupación de tabaco y bebidas alcohólicas encontradas en el establecimiento durante la intervención.

“El cumplimiento de la ley no es negociable. Estas intervenciones buscan proteger la seguridad de nuestros ciudadanos, asegurar condiciones justas para los comerciantes que cumplen con la ley y mantener el orden público en nuestras comunidades. Continuaremos fiscalizando de manera responsable y firme”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, en declaraciones escritas.

Por su parte, el comisionado municipal reiteró que este tipo de intervenciones continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia preventiva y de fiscalización dirigida a proteger el bienestar de la ciudadanía y mantener el orden en la ciudad capital.