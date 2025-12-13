Actos de vandalismo en el Estadio Hiram Bithorn dejan pérdidas de más de $20,000

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, informó que radicó una querella ante la Policía luego de que se registraran dos incidentes consecutivos de vandalismo en el área de los “dugouts” del Estadio Hiram Bithorn.

En declaraciones escritas, el primer ejecutivo municipal explicó que los hechos ocurrieron durante jornadas en las que se celebraron partidos de la Liga de Béisbol Profesional.

“El daño que se ha causado aquí es inaceptable. Estamos hablando de fondos públicos y de una inversión significativa que se está realizando para poner al Hiram Bithorn en condiciones de primer nivel. Esto es una falta de respeto al pueblo de San Juan”, expresó Romero Lugo.

El alcalde detalló que el primer incidente ocurrió el jueves cuando se reportaron daños a tres puertas de acceso al “dugout”, el área reservada para jugadores, entrenadores y personal de los equipos.

PUBLICIDAD

El priimer incidente fue el jueves. El seguundo se reportó el viernes. (Suministrada)

Posteriormente, durante la noche del viernes, se registraron actos adicionales en otras puertas del “dugout”.

Romero Lugo comunicó que las pérdidas preliminares sobrepasan los $20,000.

Tras los actos vandálicos, el alcalde informó que los camerinos del estadio no serán entregados para uso regular hasta la celebración del Clásico Mundial de Béisbol.

Puerto Rico será sede de los partidos de la primera ronda del Grupo A del Clásico Mundial, que se celebrarán del 6 al 11 de marzo de 2026.

Romero Lugo señaló que, como parte de la preparación para eventos, entre ellos el Clásico Mundial, el Municipio de San Juan ha invertido entre $40 y $50 millones en el Estadio.

El alcalde notificó a la gerencia de la Liga. (Suministrada)

La partida fue destinada, entre otras cosas, para mejoras al terreno de juego, nuevas sillas, camerinos, baños, sistemas eléctricos, sellado de estructuras y otras áreas de la instalación.

“Por esta razón, he tomado la decisión de que estas áreas no se entreguen para uso regular hasta el inicio del World Baseball Classic. No me dejan otra opción. Vamos a proteger lo que es del pueblo y asegurar que se utilice con el respeto que merece”, indicó el líder municipal.

Romero Lugo confirmó que los hechos ya fueron referidos a la Liga de Béisbol Profesional y que solicitó a la gerencia correspondiente que se lleve a cabo una investigación para identificar a los responsables.