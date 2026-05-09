Crucero con brote de norovirus salió de Puerto Rico: “Que no cunda el alarmismo”

El crucero Caribbean Princess, que zarpó el viernes desde el puerto de San Juan rumbo a la República Dominicana, Bahamas y el estado de Florida, reportó un brote de norovirus a bordo, con múltiples contagios entre pasajeros y tripulantes.

A raíz de la situación, el Ministerio de Salud de República Dominicana informó este sábado que activó sus protocolos sanitarios, pues la embarcación tenía 26 personas en aislamiento preventivo: 21 pasajeros y cinco tripulantes.

Mientras, el secretario del Departamento de Salud local, Víctor M. Ramos Otero, hizo un llamado a mantener la calma. “Quiero llevar un mensaje claro a nuestro pueblo: que no cunda el alarmismo que las redes sociales generan”, dijo el también pediatra.

En entrevista con El Nuevo Día, Ramos Otero explicó que no se recibió ninguna alerta previa sobre contagios a bordo del mencionado crucero. Añadió que el norovirus es uno de los virus más comunes asociados a brotes en cruceros y otros espacios cerrados.

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“(Es) un virus que da gastroenteritis, no suele ser un virus mortal. La mayoría de la gente con hidratación por boca resuelve. Algunos que sean muy chiquitos o mayores, pues requieren suero, pero no suele ser un virus mortal”, abundó Ramos Otero a este medio.

La infección por norovirus —que es distinto al hantavirus— puede producir vómitos y diarrea. La infección también suele conocerse como “gripe estomacal” o “virus estomacal”, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, la enfermedad por norovirus no está relacionada con la influenza. Los CDC indican que la gripe es causada por el virus de la influenza, mientras que los norovirus causan gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago o de los intestinos.

“No tiene nada que ver un virus con el otro (norovirus y hantavirus). Esto ha ocurrido otras veces en distintos cruceros que han salido y llegado a Puerto Rico y es el virus más común, probablemente el más común que da ese tipo de situaciones”, expresó Ramos Otero.

El titular de Salud añadió que el virus puede afectar con mayor severidad a personas inmunocomprometidas, aunque generalmente no suele ser mortal. Explicó que su transmisión ocurre por contacto y no por aire". “No creemos que eso cree una alarma mayor como ciertamente el otro (el hantavirus)”, comentó.

Ramos Otero enfatizó que lo importante en términos de prevención de enfermedades contagiosas es la higiene, principalmente el lavado de mano constante, ya que estos virus se transmiten por contacto y no por aire como ocurre con el COVID-19, entre otras.

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De momento, se desconoce si hubo pasajeros que desembarcaron del crucero en Puerto Rico. El Nuevo Día hizo una petición a la Compañía de Turismo y aguarda por una respuesta oficial al respecto.

Mientras, Ramos Otero precisó que la agencia cuenta con un sistema de vigilancia de enfermedades contagiosas “robusto y activado permanentemente”, que mantiene integración interagencial a nivel estatal y federal, y que está en alerta todos los días de la semana, junto a Turismo, la Autoridad de los Puertos y el Departamento de Bioseguridad de la agencia.

“En el Departamento de Salud no se improvisa. Contamos con protocolos para manejar este tipo de eventos y otros. Nunca subestimamos ninguna situación, pero actuamos conforme a nuestros protocolos”, comentó Ramos Otero a este medio.

“Sepan ustedes que el norovirus es frecuente en los cruceros porque es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, provocando vómitos, diarrea, náuseas y dolor estomacal. El norovirus se transmite fácilmente por contacto directo, superficies contaminadas o a través de alimentos y agua contaminados, siendo una causa común de brotes. A menudo se le llama “gripe estomacal”, aunque no está relacionado con el virus de la influenza", dijo.

¿Y el hantavirus?

En cuanto al hantavirus, Ramos Otero indicó que no hay casos de hantavirus documentados en Puerto Rico, aunque Estados Unidos se prepara para recibir pasajeros en cuarentena que están a bordo de otro crucero, en este caso, el MV Hondius, que navega hacia Tenerife.

“Nunca ha habido un caso de hantavirus documentado en Puerto Rico. Lo más que nos preocupa a nosotros sobre roedores en Puerto Rico es leptospirosis, que es una bacteria. Eso sí hay en Puerto Rico”, mencionó el secretario de Salud.

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Explicó que la agencia emitió hace dos días una alerta de salud sobre el hantavirus a instituciones hospitalarias y profesionales, incluso antes que los los CDC, que la emitieron este sábado, pero reiteró que no se han documentado casos de este virus en la isla.

¿Qué ocurrió en el crucero con brote de norovirus?

El Ministerio de Salud dominicano precisó que los pasajeros y tripulantes que permanecían en aislamiento no desembarcaron durante la escala realizada el viernes en Puerto Plata, como parte de las medidas implementadas en dicho país.

La entidad explicó que el crucero, con 3,367 pasajeros y 1,346 tripulantes, arribó al puerto America Cove ayer, viernes, a las 9:00 a.m., procedente de Puerto Rico, y zarpó ese mismo día a las 5:00 p.m. con destino a Nassau, la capital de Bahamas.

Asimismo, añadió que, tras recibir la Declaración Marítima de Sanidad, se activaron los protocolos correspondientes en el Punto de Entrada Marítimo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Las acciones incluyeron vigilancia, evaluación y respuesta ante eventos de salud pública relacionados con viajeros y embarcaciones internacionales.

En la intervención, a cargo del punto focal de entrada de Epidemiología y personal de Gestión de Riesgos, en coordinación con las autoridades portuarias, se aplicaron medidas de bioseguridad y prevención.

Según las autoridades, al momento de llegar a Puerto Plata había 26 personas en aislamiento preventivo: 21 pasajeros y cinco tripulantes. Todos se encontraban estables, bajo observación médica y recibiendo hidratación. Además, se aclaró que no se han reportado muertes relacionadas con el brote.

La oficial médica del crucero informó, según el Ministerio de Salud, que el evento comenzó el 28 de abril con algunos casos aislados y alcanzó su punto máximo el 4 de mayo, cuando había 125 personas con síntomas gastrointestinales asociados al norovirus.

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El crucero activó sus protocolos de control y aislamiento, además de notificar la situación a los CDC.

¿Qué es el norovirus?

Según los CDC, la mayoría de las personas con norovirus se recuperan en uno a tres días, pero aún pueden propagar el virus durante algunos días después.

Por lo general, las personas empiezan a tener síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas a norovirus. Los síntomas más comunes son diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. No obstante, hay otros como fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo.

¿Quiénes están en riesgo?

Cualquier persona puede infectarse con norovirus y enfermarse, indistintamente de su edad. Los niños menores de 5 años, las personas mayores y con el sistema inmunitario debilitado tienen una probabilidad mayor de presentar infecciones graves.

La agencia advierte que una persona infectada puede continuar propagando el virus hasta dos semanas o más después de haberse recuperado, por lo que enfatiza la importancia de la prevención.

Entre las medidas recomendadas figuran el lavado frecuente de manos, la correcta cocción de mariscos, el lavado de frutas y vegetales, la desinfección de superficies, el lavado de ropa con agua caliente y permanecer en casa al menos 48 horas después de que desaparezcan los síntomas.