NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre que se habría apropiado ilegalmente de un vehículo en Dorado

Darinel Wandelpool Ynirio no pudo prestar la fianza de $50,000

14 de diciembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alguacil trabajaba en el Tribunal de Bayamón. (GFR Media)
Se le fijó una fianza de $50,000 que no pudo ser prestada. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Rafael J. Parés, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre de 34 años que presuntamente se apropió ilegalmente de un vehículo Toyota Corolla el pasado 12 de diciembre en la urbanización Costa de Oro, en Dorado.

Según un informe de la Policía, a Darinel Wandelpool Ynirio, residente de Bayamón, se le radicó un cargo por el delito mencionado.

Tras escuchar la prueba, el juez fijó una fianza de $50,000 que Wandelpool no pudo prestar, por lo que fue fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.

Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
