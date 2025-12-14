Causa para arresto contra hombre que se habría apropiado ilegalmente de un vehículo en Dorado
Darinel Wandelpool Ynirio no pudo prestar la fianza de $50,000
14 de diciembre de 2025 - 4:30 PM
El juez Rafael J. Parés, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre de 34 años que presuntamente se apropió ilegalmente de un vehículo Toyota Corolla el pasado 12 de diciembre en la urbanización Costa de Oro, en Dorado.
Según un informe de la Policía, a Darinel Wandelpool Ynirio, residente de Bayamón, se le radicó un cargo por el delito mencionado.
Tras escuchar la prueba, el juez fijó una fianza de $50,000 que Wandelpool no pudo prestar, por lo que fue fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.
