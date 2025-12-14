Causa para arresto contra hombre que se habría apropiado ilegalmente de un vehículo en Dorado

El juez Rafael J. Parés, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre de 34 años que presuntamente se apropió ilegalmente de un vehículo Toyota Corolla el pasado 12 de diciembre en la urbanización Costa de Oro, en Dorado.

Según un informe de la Policía, a Darinel Wandelpool Ynirio, residente de Bayamón, se le radicó un cargo por el delito mencionado.