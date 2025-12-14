Asesinan a hombre frente a iglesia en Gurabo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en Gurabo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:35 a.m., frente a una iglesia católica en la carretera PR-181.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre sobre el pavimento y sin signos vitales.