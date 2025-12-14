Asesinan a hombre frente a iglesia en Gurabo
La Policía indicó que el cuerpo de la víctima presentaba heridas de bala
14 de diciembre de 2025 - 7:54 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en Gurabo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 5:35 a.m., frente a una iglesia católica en la carretera PR-181.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre sobre el pavimento y sin signos vitales.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 436 asesinatos en lo que va de este año, 34 menos que los 470 registrados a la misma fecha en el 2024.
