Fallece hombre encontrado baleado dentro de un auto en Vega Baja

Un hombre que fue encontrado baleado esta mañana dentro de un vehículo en Vega Baja falleció en un hospital, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al occiso como José N. Rosado González, de 42 años y residente de Vega Alta.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:32 a.m., en la PR-160 del barrio Almirante Norte.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que mientras agentes “se encontraban realizando una ronda preventiva observaron un vehículo marca Mitsubishi, modelo Mirage, color gris, del año 2014, accidentado en el mencionado lugar.

El informe policíaco agregó que “en el interior se encontraba un hombre que al momento no ha sido identificado con heridas de bala”.

Al lugar llegó personal de Emergencias Médica Municipal para ofrecerle los primeros auxilios y transportaron al perjudicado a un hospital, donde fue atendido por el doctor de turno, pero “horas más tarde Rosado González falleció en el hospital”, detalló el comunicado policiaco.

PUBLICIDAD

Hasta este sábado, la Policía había reportado 436 asesinatos en lo que va de este año, 34 menos que los 470 registrados a la misma fecha en el 2024.

Por otro lado, en un caso no relacionado, un hombre resultó herido de bala en hechos reportados a eso de las 7:26 p.m. de este sábado, en el residencial Columbus Landing en Mayagüez.

El comunicado indica que un hombre de 54 años, quien presentaba una herida de bala en la pierna izquierda, alegó que “alguien quien desconoce le realizó unos disparos alcanzándolo en la pierna” con “entrada y salida” de bala.