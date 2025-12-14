Opinión
NegociosConsumo
Suscriptores
¡Crece el pote! El Powerball aumenta a $1,100 millones

El monto es el sexto mayor en la historia de esa lotería estadounidense

14 de diciembre de 2025 - 7:41 AM

En la noche del sábado, nadie acertó los números ganadores, que fueron 1, 28, 31, 57, 58 y el bolo rojo 16. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Después de que nadie se pegara con el premio mayor este sábado, el Powerball aumentó a $1,100 millones.

En comunicado de prensa, esa lotería estadounidense informó que el monto es el sexto mayor en su historia.

Añadió que esa cantidad estará disponible para el sorteo de este lunes. En caso de que un ganador decida tomar el premio completo y no a plazos, recibirá $503.4 millones en efectivo.

“Esta racha del premio principal une a la gente para soñar en grande durante esta época festiva”, indicó Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, en declaraciones escritas.

“Por favor, jueguen responsablemente. Con solo un boleto de Powerball de $2 tienen la oportunidad de ganar este premio gordo y, al mismo tiempo, apoyar buenas causas en su comunidad”, agregó.

En la noche del sábado, nadie acertó los números ganadores, que fueron 1, 28, 31, 57, 58 y el bolo rojo 16.

El sorteo del Powerball del lunes será el número 43 de la actual racha de premios mayores sin que haya sido acertada. Se trata de un récord para el mayor número de sorteos consecutivos en un mismo ciclo, informó la lotería estadoundiense.

El último premio mayor del Powerball en ser ganado fue el 6 de septiembre pasado, con dos boletos en Misuri y Texas, que se repartieron $1.787 millones.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

PowerballBreaking NewsPowerball en Puerto RicoLotería
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
