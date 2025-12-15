Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a víctimas de doble asesinato en Toa Baja

Los occisos, encontrados dentro de un auto, tenían 22 y 23 años

15 de diciembre de 2025 - 6:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 440 asesinatos en lo que va de este año, 35 menos que los 475 registrados a la misma fecha en el 2024. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
alex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades identificaron a las víctimas de un doble asesinato reportado en la noche de este domingo, en Toa Baja.

De acuerdo con la investigación de la Policía, dentro de un vehículo encontraron los cuerpos de Joshua Alexis García Vélez, de 23 años, y Diangelo Centeno Martínez, de 22 años, ambos residentes de Guaynabo.

Los hechos fueron registrados a eso de las 8:20 p.m., en la calle Dolores de la urbanización Villa Marisol.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía sobre unos disparos.

“Al llegar a la escena los agentes, encontraron un vehículo Toyota, modelo Corolla, color gris y en el interior el cuerpo de dos hombres con varias heridas de bala que les ocasionaron la muerte”, indica el comunicado, divulgado por la Uniformada en la mañana de este lunes.

“En la escena se ocuparon varios casquillos de bala”, apuntó el informe policiaco.

La agente Ashley Trinidad, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y la fiscal Isabel Lafontaine, se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 440 asesinatos en lo que va de este año, 35 menos que los 475 registrados a la misma fecha en el 2024.

