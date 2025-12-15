Identifican a víctimas de doble asesinato en Toa Baja

Las autoridades identificaron a las víctimas de un doble asesinato reportado en la noche de este domingo, en Toa Baja.

De acuerdo con la investigación de la Policía, dentro de un vehículo encontraron los cuerpos de Joshua Alexis García Vélez, de 23 años, y Diangelo Centeno Martínez, de 22 años, ambos residentes de Guaynabo.

Los hechos fueron registrados a eso de las 8:20 p.m., en la calle Dolores de la urbanización Villa Marisol.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía sobre unos disparos.

“Al llegar a la escena los agentes, encontraron un vehículo Toyota, modelo Corolla, color gris y en el interior el cuerpo de dos hombres con varias heridas de bala que les ocasionaron la muerte”, indica el comunicado, divulgado por la Uniformada en la mañana de este lunes.

“En la escena se ocuparon varios casquillos de bala”, apuntó el informe policiaco.

La agente Ashley Trinidad, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y la fiscal Isabel Lafontaine, se hicieron cargo de la investigación.