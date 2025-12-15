Hallan a dos hombres muertos dentro de un vehículo en Toa Baja

Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados durante la noche del domingo en circunstancias que son investigadas en el sector Villa Marisol, en Toa Baja.

Según un informe preliminar de la Policía, las autoridades fueron alertadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a los dos individuos dentro de un vehículo. Ambos presentaban heridas de bala y ya estaban sin signos vitales.