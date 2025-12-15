Hallan a dos hombres muertos dentro de un vehículo en Toa Baja
Las autoridades fueron alertadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1
15 de diciembre de 2025 - 9:23 PM
Actualizado el 15 de diciembre de 2025 - 9:25 PM
Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados durante la noche del domingo en circunstancias que son investigadas en el sector Villa Marisol, en Toa Baja.
Según un informe preliminar de la Policía, las autoridades fueron alertadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a los dos individuos dentro de un vehículo. Ambos presentaban heridas de bala y ya estaban sin signos vitales.
El caso será investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
