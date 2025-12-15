Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan a dos hombres muertos dentro de un vehículo en Toa Baja

Las autoridades fueron alertadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1

15 de diciembre de 2025 - 9:23 PM

Updated At

Actualizado el 15 de diciembre de 2025 - 9:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso será investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados durante la noche del domingo en circunstancias que son investigadas en el sector Villa Marisol, en Toa Baja.

Según un informe preliminar de la Policía, las autoridades fueron alertadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a los dos individuos dentro de un vehículo. Ambos presentaban heridas de bala y ya estaban sin signos vitales.

El caso será investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
