Hallan cadáver de un hombre dentro de una residencia de Utuado

El occiso tenía 46 años

15 de diciembre de 2025 - 3:29 PM

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Israel Santiago Berrocal del precinto de Ángeles y posteriormente asignado al agente Luis Torres Soto de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El cuerpo sin vida de un hombre de 46 años fue encontrado dentro de una residencia en la PR-602, kilómetro 0.3 del barrio Ángeles, en Utuado.

Según un informe de la Policía, el cuerpo correspondía al de un hombre identificado como José Luis Pérez Álvarez, residente de la casa donde fue encontrado.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Israel Santiago Berrocal, del precinto de Ángeles, y posteriormente asignado al agente Luis Torres Soto, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.

La fiscal Daralis Alicea Cordero ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
