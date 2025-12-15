Hallan cadáver de un hombre dentro de una residencia de Utuado

El cuerpo sin vida de un hombre de 46 años fue encontrado dentro de una residencia en la PR-602, kilómetro 0.3 del barrio Ángeles, en Utuado.

Según un informe de la Policía, el cuerpo correspondía al de un hombre identificado como José Luis Pérez Álvarez, residente de la casa donde fue encontrado.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Israel Santiago Berrocal, del precinto de Ángeles, y posteriormente asignado al agente Luis Torres Soto, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.