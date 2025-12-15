Hallan cadáver de un hombre dentro de una residencia de Utuado
El occiso tenía 46 años
15 de diciembre de 2025 - 3:29 PM
15 de diciembre de 2025 - 3:29 PM
El cuerpo sin vida de un hombre de 46 años fue encontrado dentro de una residencia en la PR-602, kilómetro 0.3 del barrio Ángeles, en Utuado.
Según un informe de la Policía, el cuerpo correspondía al de un hombre identificado como José Luis Pérez Álvarez, residente de la casa donde fue encontrado.
Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada.
El caso fue investigado preliminarmente por el agente Israel Santiago Berrocal, del precinto de Ángeles, y posteriormente asignado al agente Luis Torres Soto, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.
La fiscal Daralis Alicea Cordero ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: