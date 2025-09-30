Opinión
30 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Localizan a mujer que había sido reportada como desaparecida en Aguadilla

Yahaira Guzmán Rodríguez, de 45 años, había sido vista por última vez el 23 de agosto

30 de septiembre de 2025 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yahaira Guzmán había sido reportada como desaparecida por su hermana. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades informaron que fue localizada, este martes, en buen estado de salud una mujer de 45 años quien había sido vista por última vez el 23 de agosto.

De acuerdo con la Policía, Yahaira Guzmán Rodríguez fue encontrada en un pueblo del área sur de Puerto Rico, por lo que la Uniformada dejó sin efecto las labores de búsqueda.

Guzmán Rodríguez fue reportada desaparecida el pasado 27 de septiembre por su hermana.

En ese momento, la hermana informó que Guzmán Rodríguez “había sido vista por última vez por un vecino, el día 23 agosto, en su residencia (en Aguadilla) y desde esa fecha no ha sido localizada”.

“Hace aproximadamente dos semanas sostuvo una comunicación telefónica con su hermana y desde entonces desconoce su paradero”, agregó el informe policiaco.

