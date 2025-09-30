Localizan a mujer que había sido reportada como desaparecida en Aguadilla

Las autoridades informaron que fue localizada, este martes, en buen estado de salud una mujer de 45 años quien había sido vista por última vez el 23 de agosto.

De acuerdo con la Policía, Yahaira Guzmán Rodríguez fue encontrada en un pueblo del área sur de Puerto Rico, por lo que la Uniformada dejó sin efecto las labores de búsqueda.

Guzmán Rodríguez fue reportada desaparecida el pasado 27 de septiembre por su hermana.

En ese momento, la hermana informó que Guzmán Rodríguez “había sido vista por última vez por un vecino, el día 23 agosto, en su residencia (en Aguadilla) y desde esa fecha no ha sido localizada”.