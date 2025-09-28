Opinión
28 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a una mujer de 45 años en Aguadilla: fue vista por última vez en agosto

La Policía detalló que Yahaira Guzmán Rodríguez fue reportada como desaparecida junto a su auto, un Hyundai Elantra azul claro de 2012

28 de septiembre de 2025 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yahaira Guzmán fue vista por última vez a finales de agosto y se supo de ella por última vez por una llamada telefónica con su hermana hace dos semanas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 45 años fue reportada como desaparecida en Aguadilla, informó la Policía este domingo.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la mujer como Yahaira Guzmán Rodríguez, de 45 años y residente en la Urbanización Jardines de Aguadilla.

Según el comunicado policíaco, su desaparición fue reportada por su hermana en el día de ayer, sábado, a la 1:30 p.m.

La mujer fue descrita como de tez blanca, cinco pies de estatura (5’) y 120 libras de peso. Su cabello y sus ojos son color marrón.

La querellante manifestó que junto, junto a su hermana, “también se encuentra desparecido un auto de su propiedad marca Hyundai, Elantra, azul claro del año 2012”.

También señaló que “había sido vista por última vez por un vecino, el día 23 agosto, en su residencia y desde esa fecha no ha sido localizada”.

“Hace aproximadamente dos semanas sostuvo una comunicación telefónica con su hermana y desde entonces desconoce su paradero”, agregó el informe.

Como parte de la investigación, la Policía verifica en hospitales que comprenden el área policíaca de Aguadilla.

Además, hacen gestiones con el fiscal de turno, para solicitar una orden judicial que permita solicitar información a las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, para conocer o descartar si la mujer pudo haber abandonado la isla.

El caso es trabajado por el agente Damián Ríos Rodríguez, supervisado por el sargento Carlos Hernández Minguela, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

La Policía exhortó a toda persona que tenga información que ayude a dar con su paradero, a que se comunique a la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desparecidas llamando al 787-343-2020, 787-891-3800 extensiones 1550, 1551 o al CIC de Aguadilla a las extensiones 1411 y 1416.

Tags
DesaparecidosPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
