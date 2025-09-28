Buscan a una mujer de 45 años en Aguadilla: fue vista por última vez en agosto

Una mujer de 45 años fue reportada como desaparecida en Aguadilla, informó la Policía este domingo.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la mujer como Yahaira Guzmán Rodríguez, de 45 años y residente en la Urbanización Jardines de Aguadilla.

Según el comunicado policíaco, su desaparición fue reportada por su hermana en el día de ayer, sábado, a la 1:30 p.m.

La mujer fue descrita como de tez blanca, cinco pies de estatura (5’) y 120 libras de peso. Su cabello y sus ojos son color marrón.

La querellante manifestó que junto, junto a su hermana, “también se encuentra desparecido un auto de su propiedad marca Hyundai, Elantra, azul claro del año 2012”.

También señaló que “había sido vista por última vez por un vecino, el día 23 agosto, en su residencia y desde esa fecha no ha sido localizada”.

PUBLICIDAD

“Hace aproximadamente dos semanas sostuvo una comunicación telefónica con su hermana y desde entonces desconoce su paradero”, agregó el informe.

Como parte de la investigación, la Policía verifica en hospitales que comprenden el área policíaca de Aguadilla.

Además, hacen gestiones con el fiscal de turno, para solicitar una orden judicial que permita solicitar información a las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, para conocer o descartar si la mujer pudo haber abandonado la isla.

El caso es trabajado por el agente Damián Ríos Rodríguez, supervisado por el sargento Carlos Hernández Minguela, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.