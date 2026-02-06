Hombre resulta con heridas de gravedad tras accidente de motora en San Juan

Un hombre de 36 años se encontraba en condición grave luego de un accidente de motora ocurrido la noche del jueves en la carretera PR-199, intersección con la PR-52, en San Juan.,

El informe de la Policía detalla que el choque fue entre la motora y un auto.

Al momento no se ha ofrecido descripción de ninguno de los vehículos.