Hombre resulta con heridas de gravedad tras accidente de motora en San Juan
Fue transportado al Centro Médico de Río Piedras
6 de febrero de 2026 - 6:36 AM
Un hombre de 36 años se encontraba en condición grave luego de un accidente de motora ocurrido la noche del jueves en la carretera PR-199, intersección con la PR-52, en San Juan.,
El informe de la Policía detalla que el choque fue entre la motora y un auto.
Al momento no se ha ofrecido descripción de ninguno de los vehículos.
El herido fue atendido en la escena por paramédicos y posteriormente transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde se certificó que presentaba heridas de gravedad.
