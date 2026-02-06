Opinión
Hombre resulta con heridas de gravedad tras accidente de motora en San Juan

Fue transportado al Centro Médico de Río Piedras

6 de febrero de 2026 - 6:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El informe de la Policía detalla que el choque fue entre la motora y un auto. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 36 años se encontraba en condición grave luego de un accidente de motora ocurrido la noche del jueves en la carretera PR-199, intersección con la PR-52, en San Juan.,

El informe de la Policía detalla que el choque fue entre la motora y un auto.

Al momento no se ha ofrecido descripción de ninguno de los vehículos.

El herido fue atendido en la escena por paramédicos y posteriormente transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde se certificó que presentaba heridas de gravedad.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
