Encuentran un cuerpo baleado al lado de una motora en Patillas

La Policía indicó que el occiso tenía 22 años

29 de enero de 2026 - 6:35 AM

En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 35 asesinatos en lo que va de este año, 14 menos que los 49 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre baleado fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este miércoles, en Patillas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., en el kilómetro 126.4 de la carretera PR-3, sector Ceburco.

Según la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Yadriel Rivas Laboy de 22 años, quien, mientras conducía en una motora marca Veloce por la referida vía, fue atacado a balazos, perdiendo la vida en el acto”, indicó la Policía en comunicado de prensa.

El agente Carlos de León Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, y la fiscal Yohaira Rodríguez Pagán se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 35 asesinatos en lo que va de este año, 14 menos que los 49 registrados a la misma fecha en el 2025.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
