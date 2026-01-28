Habría chocado contra negocio: buscan a sospechoso de robar 240 cajas de cigarrillos
El hombre presuntamente utilizó una camioneta Ford F-150 para forzar la entrada al establecimiento en Vega Alta
28 de enero de 2026 - 11:33 AM
Agentes de la Policía divulgaron este miércoles la imagen de un hombre sospechoso de un escalamiento en el negocio Santa Ana MiniMarket & Bakery en la urbanización Santa Ana, en Vega Alta.
De acuerdo con el informe de la Uniformada, los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2026 a las 4:30 a.m.
Ese día, el sujeto, en común y mutuo acuerdo con otro hombre, presuntamente utilizó una Ford F-150 color rojo oscuro para impactar la puerta frontal del establecimiento y lograr acceso al interior.
Acto seguido, el sospechoso se habría apropiado de 240 cajas de cigarrillos y varias botellas de licor.
La Policía indicó que la mercancía hurtada fue valorada en $2,950.
Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.
También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
