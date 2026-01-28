1 / 5 Habría chocado contra negocio: buscan a sospechoso de robar 240 cajas de cigarrillos

Agentes de la Policía divulgaron este miércoles la imagen de un hombre sospechoso de un escalamiento en el negocio Santa Ana MiniMarket & Bakery en la urbanización Santa Ana, en Vega Alta.

Suministrada