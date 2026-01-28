Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Camionero cae por un barranco en Aguada: un enjambre de abejas complica el rescate

La Policía confirmó que el accidente se reportó en la mañana de este miércoles

28 de enero de 2026 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente con camión volcado en Aguada. (Facebook Cortes Fire Rescue)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un camión que transportaba cemento cayó en la mañana de este miércoles por un barranco en el kilómetro 20 de la carretera PR-411, del barrio Atalaya en Aguada, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el conductor quedó pillado, y las labores de rescate se han complicado debido a la presencia de enjambres de abejas en el lugar.

La Uniformada exhortó a los conductores a que tomen vías alternas en lo que se trabaja el rescate.

Agentes adscritos al Distrito de Aguada se encuentran investigando el accidente de tránsito.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
