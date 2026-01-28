Camionero cae por un barranco en Aguada: un enjambre de abejas complica el rescate

Un camión que transportaba cemento cayó en la mañana de este miércoles por un barranco en el kilómetro 20 de la carretera PR-411, del barrio Atalaya en Aguada, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el conductor quedó pillado, y las labores de rescate se han complicado debido a la presencia de enjambres de abejas en el lugar.

La Uniformada exhortó a los conductores a que tomen vías alternas en lo que se trabaja el rescate.

Agentes adscritos al Distrito de Aguada se encuentran investigando el accidente de tránsito.