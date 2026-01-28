Camionero cae por un barranco en Aguada: un enjambre de abejas complica el rescate
La Policía confirmó que el accidente se reportó en la mañana de este miércoles
28 de enero de 2026 - 9:05 AM
Un camión que transportaba cemento cayó en la mañana de este miércoles por un barranco en el kilómetro 20 de la carretera PR-411, del barrio Atalaya en Aguada, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, el conductor quedó pillado, y las labores de rescate se han complicado debido a la presencia de enjambres de abejas en el lugar.
La Uniformada exhortó a los conductores a que tomen vías alternas en lo que se trabaja el rescate.
Agentes adscritos al Distrito de Aguada se encuentran investigando el accidente de tránsito.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.
