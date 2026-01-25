Dos menores resultan heridos de gravedad tras accidente en Guaynabo

Dos menores de edad resultaron heridos en un accidente de tránsito en la tarde del sábado en Guaynabo, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de la 1:10 p.m., en el kilómetro 14.2 de la PR-174.

De acuerdo con la información preliminar, una conductora de 35 años transitaba en un Toyota Corolla color azul de 1999 en dirección de Aguas Buenas hacia Bayamón.

El informe policíaco indica que, al llegar al kilómetro 14.2, “por razones que aún se investigan, invadió el carril contrario impactando con su parte frontal a una guagua Toyota Tacoma color gris del año 2021”, conducida por una mujer de 24 años.

“Como resultado del impacto, los pasajeros del Toyota Corolla - un menor de 11 y dos menores 13 años - resultando con heridas”, por lo que fueron “transportados hasta el Centro Médico de Río Piedras con “heridas de gravedad”.

Posteriormente, en la mañana de este domingo, la Policía fue notificada de que “dentro de su condición se encuentran estables”.

La mujer perjudicada arrojó negativo a la presencia de alcohol en el organismo, mientras que a la conductora que invadió el carril contrario se le tomó una muestra de sangre, por lo que los resultados estarán disponibles posteriormente.

El agente Diego Rivera Rivera, adscrito a la División de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Arlene González están a cargo del caso.