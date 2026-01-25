Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos menores resultan heridos de gravedad tras accidente en Guaynabo

La Policía indicó que tienen 11 y 13 años de edad

25 de enero de 2026 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado fue llevado al Centro Médico de Río Piedras. (GFR Media)
Los menores fueron llevados al Centro Médico de Río Piedras.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos menores de edad resultaron heridos en un accidente de tránsito en la tarde del sábado en Guaynabo, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de la 1:10 p.m., en el kilómetro 14.2 de la PR-174.

De acuerdo con la información preliminar, una conductora de 35 años transitaba en un Toyota Corolla color azul de 1999 en dirección de Aguas Buenas hacia Bayamón.

El informe policíaco indica que, al llegar al kilómetro 14.2, “por razones que aún se investigan, invadió el carril contrario impactando con su parte frontal a una guagua Toyota Tacoma color gris del año 2021”, conducida por una mujer de 24 años.

“Como resultado del impacto, los pasajeros del Toyota Corolla - un menor de 11 y dos menores 13 años - resultando con heridas”, por lo que fueron “transportados hasta el Centro Médico de Río Piedras con “heridas de gravedad”.

Posteriormente, en la mañana de este domingo, la Policía fue notificada de que “dentro de su condición se encuentran estables”.

La mujer perjudicada arrojó negativo a la presencia de alcohol en el organismo, mientras que a la conductora que invadió el carril contrario se le tomó una muestra de sangre, por lo que los resultados estarán disponibles posteriormente.

El agente Diego Rivera Rivera, adscrito a la División de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Arlene González están a cargo del caso.

Los vehículos fueron ocupados y llevados hasta la división, para propósitos de investigación.

Accidentes de TránsitoBreaking NewsGuaynaboPolicía de Puerto Rico
